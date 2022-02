Amazon CloudFront client for Node.js

Implements all the functionality in CloudFront version 2012-05-05. In addition, is there a getPrivateUrl method to create signed urls.

Please take a look at the examples folder.

How to Install

npm install cloudfront

How to use

var cloudfront = require ( 'cloudfront' ); var cf = cloudfront.createClient( 'access key id' , 'access key secret' ); cf.listDistributions( function ( err, list, info ) { console .log( 'Is truncated?' , info.isTruncated ? 'yes' : 'no' ); console .log(list); });

Using STS session token

var cloudfront = require ( 'cloudfront' ); var cf = cloudfront.createClient( 'access key id' , 'access key secret' , 'session token' ); ...

License

MIT