CloudFlare API v4

The Cloudflare4 module allows you to communicate with the CloudFlare V4 API from node.js in a promise friendly manner.

It also supports automatic request retries.

Installation

This module is published in NPM:

npm install cloudflare4 --save

The --save tells NPM to automatically add it to your package.json file

Usage

var CloudFlareAPI = require ( 'cloudflare4' ); var api = new CloudFlareAPI({ email : 'email@domain.com' , key : 'my_key' }); api.userFirewallAccessRuleGetAll().then( function ( rules ) { console .log(rules); });

Config

new CloudFlareAPI({ email : 'email@domain.com' , key : 'my_key' , itemsPerPage : 100 , maxRetries : 5 , raw : false autoPagination : false , autoPaginationConcurrency : 1 });

Pagination

you can pass pagination params into any method that has a body or query argument.

api.userFirewallAccessRuleGetAll({ per_page : 1 , page : 2 }).then( function ( rules ) { console .log(rules); });

or with auto-pagination

api.userFirewallAccessRuleGetAll({ auto_pagination : true , auto_pagination_concurrency : 1 }).then( function ( rules ) { console .log(rules); });

Note: if you use auto_pagination for a GetAll the raw argument is no longer respected

Raw

if you set raw it will return the full response body including pagination details

api.userGet( true )

would return

{ result: { id: 'dc19c3231tds452eb4ebc123d6eb4c99' , email: 'email@domain.com' , username: 'username' , first_name: 'Foo' , last_name: 'Bar' , telephone: '5555555555' , country: null , zipcode: null , two_factor_authentication_enabled: false , two_factor_authentication_locked: false , created_on: '2014-09-29T13:21:56.807670Z' , modified_on: '2015-10-04T00:02:50.855108Z' , organizations: null , has_pro_zones: true , has_business_zones: false , has_enterprise_zones: false }, success: true , errors: [], messages: [] }

and with raw set to false (the default), it would return

{ id: 'dc19c3231tds452eb4ebc123d6eb4c99' , email: 'email@domain.com' , username: 'username' , first_name: 'Foo' , last_name: 'Bar' , telephone: '5555555555' , country: null , zipcode: null , two_factor_authentication_enabled: false , two_factor_authentication_locked: false , created_on: '2014-09-29T13:21:56.807670Z' , modified_on: '2015-10-04T00:02:50.855108Z' , organizations: null , has_pro_zones: true , has_business_zones: false , has_enterprise_zones: false }

Debugging

we use the debug module so you can debug the http requests by doing the following

DEBUG =http node myfile.js

also all methods enforce type checking so invalid usage would result in errors like this

Methods

All methods follow the official API documentation.