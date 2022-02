Vusion Cloud UI

Install

npm install --save cloud-ui.vusion

QuickStart

import Vue from 'vue' ; import * as CloudUI from 'cloud-ui.vusion/dist' ; import 'cloud-ui.vusion/dist/index.css' ; Vue.use(CloudUI);

Development

npm install

安装

npm run dev

开发

npm run build:docs

构建文档

需要先 npm run build 和 npm run build:theme

npm run build:doc-entry

构建用于物料体系的文档入口。

npm run deploy

将 public/ 下的文档发布到 NOS

npm run deploy:doc-entry

将 dist-doc-entry/ 下的文档入口发布到 NOS

Changelog

See Releases

Contributing

See Contributing Guide

License

MIT