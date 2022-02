Closest

Finds the closest parent that matches a selector. Like jQuery.fn.closest

Installation

npm install closest

API

element - element to search from

- element to search from selector - CSS selector to match parents

- CSS selector to match parents checkSelf If falsey (default) it starts with the parent like $(element).closest(selector) If truthy it starts with itself so would return element if it matches selector



Example:

var closest = require ( 'closest' ); closest( document .body, 'html' ) === document .documentElement closest( document .body, 'body' , true ) === document .body closest( document .documentElement, 'html' ) == null

License

MIT