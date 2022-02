A Close.io API wrapper for Node.js. See the API documentation at http://developer.close.io/

Installation

npm install --save close.io

Usage

npm install mocha test

Get an API key from your settings page: https://app.close.io/settings/

var Closeio = require ( 'close.io' ); var closeio = new Closeio( "YOUR_API_KEY_HERE" ); closeio.lead.create({ name : "Spider Man" }) .then( function ( lead ) { return closeio.lead.read(lead.id); }).then( function ( lead ) { return closeio.lead.update(lead.id, { name : "Peter Parker" }); }).then( function ( lead ) { return closeio.lead.delete(lead.id); }).then( function ( ) { return closeio.lead.search({ name : "Bruce Wayne" }); }).then( function ( search_results ) {}, function ( err ) { console .log( "There has been an error." ); console .log(err); });

Searching for Leads

The lead.search method accepts either a string or a dictionary of search keywords as valid parameters.

To use a string to specify your search query, pass a query parameter to the lead.search method:

closeio.lead.search({ query : 'name:"Bruce Wayne" email_address:bruce@wayneenterprises.com' }) .then( function ( search_results ) { console .log(search_results.total_results); });

To use a dictionary of search keywords to specify your search query, structure your parameters as follows:

closeio.lead.search({ name : "Bruce Wayne" , email_address : 'bruce@wayneenterprises.com' }) .then( function ( search_results ) { console .log(search_results.total_results); });