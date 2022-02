ClockPicker

A clock-style timepicker for Bootstrap (or jQuery). Documentation and examples.

Browser support

All major browsers are supported, including IE 9+. It should look and behave well enough in IE 8.

Device support

Both desktop and mobile device are supported. It also works great in touch screen device.

Dependencies

ClockPicker was designed for Bootstrap in the beginning. So Bootstrap (and jQuery) is the only dependency(s).

Since it only used .popover and some of .btn styles of Bootstrap, I picked these styles to build a jQuery plugin. Feel free to use jquery-* files instead of bootstrap-* , for non-bootstrap project.

Usage

< link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "assets/css/bootstrap.min.css" > < link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "dist/bootstrap-clockpicker.min.css" > < div class = "input-group clockpicker" data-placement = "right" data-align = "top" data-autoclose = "true" > < input type = "text" class = "form-control" value = "09:32" > < span class = "input-group-addon" > < span class = "glyphicon glyphicon-time" > </ span > </ span > </ div > < input id = "demo-input" /> < script type = "text/javascript" src = "assets/js/jquery.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "assets/js/bootstrap.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "dist/bootstrap-clockpicker.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" > $( '.clockpicker' ).clockpicker() .find( 'input' ).change( function ( ) { console .log( this .value); }); $( '#demo-input' ).clockpicker({ autoclose : true }); if (something) { $( '#demo-input' ).clockpicker( 'show' ) .clockpicker( 'toggleView' , 'minutes' ); } </ script >

Options

Name Default Description default '' default time, 'now' or '13:14' e.g. placement 'bottom' popover placement align 'left' popover arrow align donetext '完成' done button text autoclose false auto close when minute is selected twelvehour false enables twelve hour mode with AM & PM buttons vibrate true vibrate the device when dragging clock hand fromnow 0 set default time to * milliseconds from now (using with default = 'now') init callback function triggered after the colorpicker has been initiated beforeShow callback function triggered before popup is shown afterShow callback function triggered after popup is shown beforeHide callback function triggered before popup is hidden Note:will be triggered between a beforeDone and afterDone afterHide callback function triggered after popup is hidden Note:will be triggered between a beforeDone and afterDone beforeHourSelect callback function triggered before user makes an hour selection afterHourSelect callback function triggered after user makes an hour selection beforeDone callback function triggered before time is written to input afterDone callback function triggered after time is written to input

Operations

operation Arguments Description show show the clockpicker hide hide the clockpicker remove remove the clockpicker (and event listeners) toggleView 'hours' or 'minutes' toggle to hours or minutes view

What's included

clockpicker/ ├── dist/ │ ├── bootstrap-clockpicker.css │ ├── bootstrap-clockpicker.js │ ├── bootstrap-clockpicker.min.css │ ├── bootstrap-clockpicker.min.js │ ├── jquery-clockpicker.css │ ├── jquery-clockpicker.js │ ├── jquery-clockpicker.min.css │ └── jquery-clockpicker.min.js └── src/ ├── clockpicker.css ├── clockpicker.js └── standalone.css

Development

git clone https://github.com/weareoutman/clockpicker.git cd clockpicker npm install -g gulp npm install gulp

Todo

Auto placement and align.

Auto placement and align. Events.

Events. Customize format.

Customize format. Seconds View ?

Change log

0.0.7

Enables twelve hour mode with AM & PM buttons.

0.0.6

Default time can be setted to now .

. Registered as a bower package.

0.0.5

Functional operations.

License

MIT