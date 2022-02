Access the system clipboard (copy/paste) - cross-platform

Supports: macOS, Windows, Linux, OpenBSD, FreeBSD, Android with Termux.

Install

npm install --global clipboard-cli

Usage

$ clipboard -- help Example $ echo 🦄 | clipboard $ clipboard 🦄

Tip

Run it with $ cb instead by adding alias cb=clipboard to your .zshrc / .bashrc .

