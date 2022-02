clickhouse

NodeJS client for ClickHouse. Send query over HTTP interface.

Install:

npm i clickhouse

Example:

const { ClickHouse } = require ( 'clickhouse' ); const clickhouse = new ClickHouse();

or with all options:

const clickhouse = new ClickHouse({ url : 'http://localhost' , port : 8123 , debug : false , basicAuth : null , isUseGzip : false , format : "json" , raw : false , config : { session_id : 'session_id if neeed' , session_timeout : 60 , output_format_json_quote_64bit_integers : 0 , enable_http_compression : 0 , database : 'my_database_name' , }, reqParams : { ... } });

or change

basicAuth: null

to

basicAuth : { username : 'default' , password: '' , },

Exec query:

const queries = [ 'DROP TABLE IF EXISTS session_temp' , `CREATE TABLE session_temp ( date Date, time DateTime, mark String, ips Array(UInt32), queries Nested ( act String, id UInt32 ) ) ENGINE=MergeTree(date, (mark, time), 8192)` , 'OPTIMIZE TABLE ukit.loadstat PARTITION 201807 FINAL' ]; for ( const query of queries) { const r = await clickhouse.query(query).toPromise(); console .log(query, r); }

Exec by callback way:

clickhouse.query(query).exec( function ( err, rows ) { ... });

Stream:

clickhouse.query( `SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10` ).stream() .on( 'data' , function ( ) { const stream = this ; stream.pause(); setTimeout( () => { stream.resume(); }, 1000 ); }) .on( 'error' , err => { ... }) .on( 'end' , () => { ... });

or async stream:

for await ( const row of clickhouse.query(sql).stream()) { console .log(row); }

As promise:

const rows = await clickhouse.query(query).toPromise(); const rows = await clickhouse.query( 'SELECT * AS count FROM temp_table' , { external : [ { name : 'temp_table' , data : e._.range( 0 , rowCount).map( i => `str ${i} ` ) }, ] }).toPromise();

Set session:

clickhouse.sessionId = '...' ; const r = await clickhouse.query( `CREATE TEMPORARY TABLE test_table (_id String, str String) ENGINE=Memory` ).toPromise();

In case your application requires specific sessions to manage specific data then you can send session_id with each query.

let mySessionId = 'some_randome_string' ; const r = await clickhouse.query( `CREATE TEMPORARY TABLE test_table (_id String, str String) ENGINE=Memory` , {}, { sessionId : mySessionId} ).toPromise();

Insert stream:

const ws = clickhouse.insert( 'INSERT INTO session_temp' ).stream(); for ( let i = 0 ; i <= 1000 ; i++) { await ws.writeRow( [ e._.range( 0 , 50 ).map( j => ` ${i} : ${i * 2 } : ${j} ` ).join( '-' ) ] ); } const result = await ws.exec();

Pipe readable stream to writable stream (across transform):

const rs = clickhouse.query(query).stream(); const tf = new stream.Transform({ objectMode : true , transform : function ( chunk, enc, cb ) { cb( null , JSON .stringify(chunk) + '

' ); } }); clickhouse.sessionId = Date .now(); const ws = clickhouse.insert( 'INSERT INTO session_temp2' ).stream(); const result = await rs.pipe(tf).pipe(ws).exec();

Run Tests:

npm install npm run test

Changelogs:

2020-11-02 (v2.4.1) Merge list of PR fix test with Base Auth check

2020-11-02 (v2.2.0) Backward Incompatible Change port from url more important than port from config

2020-04-17 (v2.1.0) Fix query with totals. For json formats work perfect, but for another - doesn't

2019-02-13 Add compatibility with user and username options

2019-02-07 Add TLS/SSL Protocol support Add async iteration over SELECT



