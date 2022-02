clear

Clear the terminal screen if possible

Usage

var clear = require ( 'clear' ); clear();

Example

opts (Object)

(Object) opts.fullClear (Boolean) Defaults to true , setting this to false will prevent this module from clearing the screen. This will not remove anything from the screen, but instead move your cursor to position 0,0. Much like printing a \r instead of a

to reset the current line of output.

Installation

npm install clear

ANSI Codes

http://www.inwap.com/pdp10/ansicode.txt

License

MIT