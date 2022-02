Clean Documentation Theme

A theme for documentationjs

Preview

It uses React server side rendering with Radium for styling components.

Usage

$ npm install --save-dev clean-documentation-theme $ npm install --save-dev documentation

Add to your package.json

"scripts" : { "docs" : "documentation build --format html --theme node_modules/clean-documentation-theme --o docs " ... }

and run

npm run docs

License

MIT