Class101 UI

A React-based UI Component Library, powered by Class101.

View the full documentation ▸

Install

npm install --save @class101/ui yarn add @class101/ui

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import { Button } from '@class101/ui' ; class Example extends Component { render() { return < Button > Hello, world! </ Button > ; } }

🎉 Worked

Responsive Grid System

Typography

Icon

Colors

Button

Input

Select

Textarea

Progress Bar

Progress State

Spinner

Bottom Sheet

Badge

Form Group

Control Group

Tabs

Navigation

Toast

TagInput

FilterList

DatePicker

Dialog

These are at Class101 UI Documents Site.

🚀 Roadmap

Card

Breadcrumb

Darkness Theme

Table

📝 License

Licensed under the MIT License, Copyright (c) 2020 Class101, Co. LTD.

See LICENSE for more information.