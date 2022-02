CIZE 是什么?

CIZE 是一个「持续集成」工具,希望能让开发人员更快捷的搭建一个完整、可靠、便捷的 CI 服务。 甚至可以像 Gulp 或 Grunt 一样,仅仅通过一个 cizefile.js 即可完成几乎所有的工作。

快速搭建

全局安装

$ [sudo] npm install cize -g

编写 Job

新建 cizefile.js

mkdir your_path cd your_path vim cizefile.js

输入如下内容

const demo = cize.project( 'demo' , {}); demo.job( 'hello' , function ( self ) { self.console.log( 'hello world' ); self.done(); });

然后,在「工作目录」中执行 cize 启动服务

$ cize Strarting... The server on "localhost:9000" started

默认会启动和 CPU 核数相同的「工作进程」。

接下来,可以在浏览器中访问 http://localhost:9000 , 并可以在 UI 中手动触发这个名为 hello 的 Job

定义 Project

const demo = cize.project( 'demo' , { ... ... });

注意,即便一个项目不需要任何配置,也不能省略第二个参数, 没有第二个参数时 cize.project(name) 为获取指定的项目

定义 Job

假定现在已经有一个定义好的名为 demo 的 project

用 js 编写的 Job

demo.job( 'test' , function ( self ) { self.console.log( 'test' ); self.done(); });

这是最基础的 Job 类型,是其它 Job 类型或「扩展」的基础。

用 shell 编写的 Job

demo.job( 'test' , cize.shell( function ( ) { }));

定义一个用 SHELL 编写的 Job,用到了 cize.shell,这是一个「内置扩展」

定时执行的 Job

demo.job( 'test' , cize.cron( '* */2 * * * *' , cize.shell( function ( ) { })));

如上定义了一个每两分种触发一次的 Job 并且,嵌套使用了 shell.

监听其它 Job 的 Job

demo.job( 'test2' , cize.by( 'test1' , function ( self ) { self.console.log( 'hello' ); self.done(); });

如下,在 test1 执行成功后,将会触发 test2

串行执行的 Job

demo.job( 'test' , cize.series([ "test1" , function ( self ) { self.console.log( 'hello' ); self.done(); }, "test3" ]));

series 是一个内置扩展,可以定义一个「串行执行」多个步骤的任务列表,每个步骤可以是一个任意类型的 job, 也可以是指定要调用的其它 Job 的名称。

并行执行的 Job

demo.job( 'test' , cize.parallel([ "test1" , function ( self ) { self.console.log( 'hello' ); self.done(); }, "test3" ]));

series 是一个内置扩展,可以定义一个「并行执行」多个步骤的任务列表,每个步骤可以是一个任意类型的 job, 也可以是指定要调用的其它 Job 的名称。

多步嵌套的 Job

CIZE 所有的 Job 可以自由嵌套,例如:

demo.job( 'test' , cize.parallel([ "test1" , function ( self ) { self.console.log( 'hello' ); self.done(); }, "test3" , cize.series([ "test4" , cize.shell( function ( ) { }) ]) ]));

当你使用一个「外部扩展」时,也可以混合使用。

编写一个扩展

如上用到的 cize.shell、cize.series、cize。parallel、cize.cron、cize.by 是 cize 默契认包含的「内置扩展」。 编写一个「外部扩展」和「内置扩展」并无本质区别,如下:

module .exports = function ( options... ) { return function ( self ) { }; };

如查需要在 Job 定义时进行一些处理,可以使用 register ,如下

module .exports = function ( options... ) { return { register : function ( Job ) { }, runable : function ( self ) { } }; };

可以将扩展发布为一个「npm 包」,让更多的人使用。

服务选项

可以通过一些选择去控制 CI 服务的端口、密钥等,有两种方式,如下

在 cizefile.js 中配置

cize.config({ port : 9000 , secret : '12345' });

通过命令行工具

cize ./ -p=port -s=secret

通过 cize -h 可以查看完整的说明

Usage: cize [folder|file] [options] Options: -w set the number of workers -p set the port -s set the secret -h display help information Example: cize ./ -p=9000 -s=12345 -w=4

更多内容

请访问 wiki: https://github.com/Houfeng/cize/wiki

路线图