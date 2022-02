circlr

Animation rotation via scroll, mouse and touch events

Horizontal or vertical orientation

Touch events support

Scroll support

Reverse and cyclic rotation

Install

npm install --save circlr

Usage

import circlr from 'circlr' ; const el = document .querySelector( '.container' ); circlr(el) .scroll( true ) .play() .on( 'show' , n => { });

API

Create rotation instance.

el

Type: string , element

Element.

n

Type: boolean

Rotation via scroll flag.

n

Type: boolean

Vertical orientation flag.

n

Type: boolean

Reverse rotation flag.

n

Type: boolean

Cyclic rotation flag, default true .

n

Type: number

Start frame, default 0 .

n

Type: number

Playback interval, default 75 ms.

Start sequence playback.

n

Type: number

Frame number for playback to him or infinity playback if number in not specified.

Stop playback.

Show specified frame.

n

Type: number

Frame number.

Show previous frame.

Show next frame.

Unbind rotation events.

Events

show , when frame is showed

Support

Internet Explorer 9+

Chrome

Safari

Firefox

Opera

License

MIT