A set of Node.js streams to process data in chunks

LineCounter SeparatorChunker SizeChunker GzipChunker S3MultipartUploader

To intstall with NPM

npm install chunking-streams

To use with Node.JS

var chunkingStreams = require ( 'chunking-streams' ); var LineCounter = chunkingStreams.LineCounter; var SeparatorChunker = chunkingStreams.SeparatorChunker; var SizeChunker = chunkingStreams.SizeChunker;

LineCounter

Simple TransformStream which counts lines (

is a separator) and emit data chunks contains exactly specified number of them.

Configuration

new LineCounter({ numLines : 1 , flushTail : false });

SeparatorChunker

Split incoming data into chunks based on specified separator. After each separator found data chunk is emitted. By default separator sequence is set to

, so it is equals to LineCounter with numLines: 1

Configuration

new SeparatorChunker({ separator : '

' , flushTail : false });

SizeChunker

Split streams into chunks having exactly specified number of bytes. It is object mode stream! Each data chunk is an object with the following fields:

id: number of chunk (starts from 0)

data: Buffer with data

SizeChunker has 2 additional events:

chunkStart: emitted on each chunk start.

chunkEnd: emitted on each chunk finish.

Both event handlers must accept two arguments:

id: number of chunk

done: callback function, must be called then processing is completed

If some tail data is not fit fully into specified chunk size, it can be emitted at the end if flushTail flag is set.

Configuration

new SizeChunker({ chunkSize : 1024 flushTail : true });

Example

var input = fs.createReadStream( './input' ), chunker = new SizeChunker({ chunkSize : 1024 }), output; chunker.on( 'chunkStart' , function ( id, done ) { output = fs.createWriteStream( './output-' + id); done(); }); chunker.on( 'chunkEnd' , function ( id, done ) { output.end(); done(); }); chunker.on( 'data' , function ( chunk ) { output.write(chunk.data); }); input.pipe(chunker);

S3MultipartUploader

INCOMPLETE