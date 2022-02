Chunk converts arrays like [1,2,3,4,5] into arrays of arrays like [[1,2], [3,4], [5]] .

You can install chunk using npm ...

npm install chunk

or bower ...

bower install chunk

Examples

To chunk an array into an array of smaller arrays, simply call chunk:

> var chunk = require ( 'chunk' ) > chunk([ 1 , 2 , 3 ]) [ [ 1 , 2 ], [ 3 ] ]

To chunk an array into an array of N-sized arrays, call chunk with N:

> chunk([ 1 , 2 , 3 ], 1 ) [ [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] ] > chunk([ 1 , 2 , 3 ], 3 ) [ [ 1 , 2 , 3 ] ]

The default chunk size is 2.