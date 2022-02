Node Chrome Logger

Chrome Logger is a Google Chrome extension for debugging server side applications in the Chrome console. This module is an implementation of the Chrome Logger protocol for Node.js, it allows you to log and inspect your server-side code directly in the Chrome console.

Installation

npm install chromelogger

and install the Chrome Logger extension in your Chrome browser.

Usage

var chromelogger = require ( 'chromelogger' ); var http = require ( 'http' ); var server = http.createServer(); server.on( 'request' , chromelogger.middleware); server.on( 'request' , function ( req, res ) { res.chrome.log( 'Hello from Node.js %s' , process.version); res.end( 'Hello World' ); }); server.listen( 7357 );

Node Chrome Logger provide several logging methods on the ServerResponse (res) object:

res.chrome.log

res.chrome.warn

res.chrome.error

res.chrome.info

res.chrome.table

res.chrome.assert

res.chrome.count

res.chrome.time

res.chrome.timeEnd

res.chrome.group

res.chrome.groupEnd

res.chrome.groupCollapse

These methods matches the Console API of the Chrome Developer Tools.

Usage as an Express middleware

var chromelogger = require ( 'chromelogger' ); var express = require ( 'express' ); var app = express(); app.use(chromelogger.middleware); app.get( '/' , function ( req, res ) { res.chrome.log( 'Hello from Express.js %s' , express.version); res.end( 'Hello World' ); }); app.listen( 7357 );

Events

error : if an error occur (headers too large, logging after the headers were already sent)

chromelogger.on( 'error' , function ( message ) { console .log(message); });

License

Node Chrome Logger is licensed under the MIT License.