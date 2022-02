chromecast-js is a javascript client library for googlecast's remote playback protocol that uses DefaultMediaReceiver to play any (compatible) content in the Chromecast, it works by wrapping the node-castv2-client module.

Installation

From npm:

npm install chromecast-js

Usage

chromecastjs = require ( 'chromecast-js' ) var browser = new chromecastjs.Browser() browser.on( 'deviceOn' , function ( device ) { device.connect() device.on( 'connected' , function ( ) { device.play( 'http://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/big_buck_bunny_1080p.mp4' , 60 , function ( ) { console .log( 'Playing in your chromecast!' ) }); setTimeout( function ( ) { device.pause( function ( ) { console .log( 'Paused!' ) }); }, 30000 ); setTimeout( function ( ) { device.stop( function ( ) { console .log( 'Stoped!' ) }); }, 40000 ); }) })

Subtitles and Cover

To include subtitles and a cover image with the media title, use an Object instead of a string in the play method: