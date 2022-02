chrome-headless-render-pdf [OPTIONS] --url=URL --pdf=OUTPUT-FILE [--url=URL2 --pdf=OUTPUT-FILE2] ... Options: - -help this screen - -url url to load, for local files use: file: / //path /to/file - -pdf output for generated file can be relative to current directory - -chrome-binary set chrome location (use this options when autodetection fail) - -chrome-option set chrome option, can be used multiple times, e.g. --chrome-option=--no-sandbox - -remote-host set chrome host ( for remote process) - -remote-port set chrome port ( for remote process) - -no-margins disable default 1 cm margins - - include -background include elements background - -landscape generate pdf in landscape orientation - -window-size specify window size, width(,x*)height (e.g. --window-size 1600 , 1200 or --window-size 1600 x120 0 ) - -paper-width specify page width in inches (defaults to 8.5 inches) - -paper-height specify page height in inches (defaults to 11 inches) - -page-ranges specify pages to render default all pages, e.g. 1 - 5 , 8 , 11 - 13 - -scale specify scale of the webpage rendering (defaults to 1 ) - -display-header-footer display text headers and footers - -header-template HTML template for the header. Inject variables using the classes "date" , "title" , "url" , "pageNumber" or "totalPages" - -footerTemplate HTML template for the footer. Inject variables using the classes "date" , "title" , "url" , "pageNumber" or "totalPages" Example: Render single pdf file chrome-headless-render-pdf --url http://google.com --pdf test.pdf Render pdf from local file chrome-headless-render-pdf --url file:///tmp/example.html --pdf test.pdf Render multiple pdf files chrome-headless-render-pdf --url http://google.com --pdf test.pdf --url file:///tmp/example.html --pdf test2.pdf Render pdf with custom footer and no header (styles are mandatory) chrome-headless-render-pdf --url file:///tmp/example.html --pdf test.pdf --display-header-footer --header-template ' ' --footer-template '<style type="text/css">.footer{font-size:8px;width:100%;text-align:center;color:#000;padding-left:0.65cm;}</style><div class="footer"><span class="pageNumber"></span> / <span class="totalPages"></span></div>'

This tool can be also used programmatically:

const RenderPDF = require ( 'chrome-headless-render-pdf' ); RenderPDF.generateSinglePdf( 'http://google.com' , 'outputPdf.pdf' );

const RenderPDF = require ( 'chrome-headless-render-pdf' ); RenderPDF.generateMultiplePdf([ { url : 'http://google.com' , pdf : 'outputPdf.pdf' }, { utl : 'http://example.com' , pdf : 'outputPdf2.pdf' } ]);

const RenderPDF = require ( 'chrome-headless-render-pdf' ); RenderPDF.generatePdfBuffer( 'http://google.com' ) .then( ( pdfBuffer ) => { console .log(pdfBuffer); });

you can also use it from typescript or es6

import RenderPDF from 'chrome-headless-render-pdf' ; RenderPDF.generateSinglePdf( 'http://google.com' , 'outputPdf.pdf' );

Motivation

google-chrome currently have option to render pdf files when used with headless option. But this option contains hardcoded adding header and footer to page rendering it unusable for pdf generation. This module allows to generate it without those elements.