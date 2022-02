chomex

Chrome Extension Messaging Routing Kit.

Router to handle onMessage with routes expression

with routes expression Client to Promisify sendMessage

Model to access to localStorage like ActiveRecord

like Types to define data schema of Model

Installation

npm install chomex

.onMessage like a server routing

👎 Dispatching message inside addListener function makes my code messy and unreeadable.

chrome.runtime.onMessage.addListener( ( message, sender, sendResponse ) => { switch (message.action) { case "/users/get" : GetUser.apply(sender, [message, sendResponse]); break ; default : NotFound.apply(sender, [message, sendResponse]); } return true ; });

👍 chomex.Router makes it more claen and readable.

const router = new chomex.Router(); router.on( "/users/get" , GetUser); chrome.runtime.onMessage.addListener(router.listener());

Happy :hugs:

.sendMessage like a fetch client

👎 Handling the response of sendMessage by callback makes my code messy and unreadable.

chrome.runtime.sendMessage({ action : "/users/get" , id : 123 }, (response) => { if (response.status == 200 ) { alert( "User: " + response.user.name); } else { console .log( "Error:" , response); } });

👍 chomex.Client makes it clean and readable by handling response with Promise .

const client = new chomex.Client(chrome.runtime); const response = await client.message( "/users/get" , { id : 123 }); alert( "User: " + response.data.user.name);

Happy :hugs:

Examples

NOTE: These examples are using async/await on top-level. I believe you are familiar with asyc/await.

background.js as a server

import {Router, Model, Types} from 'chomex' ; class User extends Model { static schema = { name : Types.string.isRequired, age : Types.number, } } const router = new Router(); router.on( "/users/create" , message => { const obj = message.user; const user = User.new(obj).save(); return user; }); router.on( "/users/get" , message => { const userId = message.id; const user = User.find(userId); if (!user) { return { status : 404 , error : "not found" }; } return Promise .resolve(user); }); import {UserDelete} from "./Controllers/Users" ; router.on( "/users/delete" , UserDelete); chrome.runtime.onMessage.addListener(router.listener());

content_script.js as a client

import {Client} from 'chomex' ; const client = new Client(chrome.runtime); const user = { name : 'otiai10' , age : 30 }; const response = await client.message( '/users/create' , {user}); console .log( "Created!" , response.data); const { data : user} = await client.message( '/users/get' , { id : 12345 }); console .log( "Found:" , res.data);

Customize Router for other listeners

You can also customize resolver for routing. It's helpful when you want to make routings for EventListener modules on chrome , such as chrome.notifications.onClicked , chrome.webRequest.onBeforeRequest or so.

const resolve = ( id ) => { const prefix = id.split( "." )[ 0 ]; return { name : prefix}; }; const router = new Router(resolve); router.on( 'quest' , NotificaionOnClickController.Quest); chrome.notifications.onClicked.addListener(router.listener());

For more information

