Choerodon UI

An enterprise-class UI design language and React-based implementation.

中文 README

Features

Extracted from the interactive language and visual style of enterprise-level medium and backstage products.

A set of high-quality React components out of the box.

Written in TypeScript with predictable static types.

The whole package of development and design resources and tools.

Environment Support

Modern browsers and Internet Explorer 9+ (with polyfills)

Server-side Rendering

Electron

Install

npm install choerodon-ui --save

Usage

import { DatePicker } from 'choerodon-ui' ; import { Table } from 'choerodon-ui/pro' ; ReactDOM.render( <> < DatePicker /> < Table /> </> , mountNode);

And import style manually:

import 'choerodon-ui/dist/choerodon-ui.css' ; import 'choerodon-ui/dist/choerodon-ui-pro.css' ;

Or import components on demand

Internationalization

See i18n.

Local Development

$ git clone https://github.com/open-hand/choerodon-ui.git $ cd choerodon-ui $ npm install $ npm start

Deployment

$ npm run deploy

publish

$ npm run pub

Open your browser and visit http://127.0.0.1:8001 , see more at https://open-hand.github.io/choerodon-ui/en/tutorials/introduction .