中华人民共和国行政区划代码

本项目提供 2 个爬虫用于爬取国家统计局及民政部公布的数据,相对而言民政部公布的数据更加符合 GB/T 2260 的标准。

特殊说明

由于国家统计局 - 行政区划代码的数据文件太大,所以采集到的 2009 - 2020 的数据全部存在 pageCacheDB/stats.gov.cn 中,如需文件请运行 npm run stats-gov:crawler 自行导出或者提交 issue。

现状简介

截至 2020 年底,中华人民共和国各级行政区划统计数量如下:

各级层次架构,可以用以下图来概括:

地级行政区划(不含不在管辖范围内的台湾)图例依次表示:地级市、地区、自治州、副地级行政区、盟、直辖市/特别行政区、副省级行政区:

编码规则

《中华人民共和国行政区划代码》国家标准中定义县及县以上使用 6 位数字标识,代码从左至右的含义是:

另外,《民政统计代码编制规则》中定义了 12 位的编码,分为 3 段,用于统计到最基层的居委会,具体规则如下:

□□□□□□ ↑ ↑ ↑ 第一段 第二段 第三段

第一段为 6 位数字 ,表示县及县以上的行政区划,使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准;

,表示县及县以上的行政区划,使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准; 第二段为 3 位数字 ,按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制,其规则如下: 第二段的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2 和 3”表示乡,“4 和 5”表示政企合一的单位; 第二段的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号;

,按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制,其规则如下: 第三段 3 位数字,标识居民委员会和村民委员会的代码

使用说明

系统依赖

Linux/MAC

Node.js > v12.*

npm > v6.* 或者 yarn

爬取数据

npm ci npm run crawler

数据说明

由于 GB/T 2260 未包含香港、澳门、台湾的行政区划数据,所以分别借鉴 ISO3166-2:HK 、 ISO3166-2:MO 、 ISO3166-2:TW 进行数据补全,但是请注意:这些数据中的行政区划代码并非官方标准,请谨慎使用。

数据以数据源作为分类,按照发布的年份作为单独文件,分别以一维数组的方式存储在 data 的二级目录下。

data ├── GB2260 │ ├── 1980 .json │ ├── 1981 .json │ ├── 1982 .json │ ├── 1983 .json │ ├── 1984 .json │ ├── 1985 .json │ ├── 1986 .json │ ├── 1987 .json │ ├── 1988 .json │ ├── 1989 .json │ ├── 1990 .json │ ├── 1991 .json │ ├── 1992 .json │ ├── 1993 .json │ ├── 1994 .json │ ├── 1995 .json │ ├── 1996 .json │ ├── 1997 .json │ ├── 1998 .json │ ├── 1999 .json │ ├── 2000 .json │ ├── 2001 .json │ ├── 2002 .json │ ├── 2003 .json │ ├── 2004 .json │ ├── 2005 .json │ ├── 2006 .json │ ├── 2007 .json │ ├── 2008 .json │ ├── 2009 .json │ ├── 2010 .json │ ├── 2011 .json │ ├── 2012 .json │ ├── 2013 .json │ ├── 2014 .json │ ├── 2015 .json │ ├── 2016 .json │ ├── 2017 .json │ ├── 2018 .json │ ├── 2019 .json │ └── 2020 .json ├── ISO3166-2 │ ├── HK .json │ ├── MO .json │ └── TW .json └── stats .gov .cn ├── 2009 .json ├── 2010 .json ├── 2011 .json ├── 2012 .json ├── 2013 .json ├── 2014 .json ├── 2015 .json ├── 2016 .json ├── 2017 .json ├── 2018 .json ├── 2019 .json └── 2020 .json

