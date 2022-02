Simple wrapper around the child_process module that makes use of promises

Installation

npm install child-process-promise --save

Usage

exec

var exec = require ( 'child-process-promise' ).exec; exec( 'echo hello' ) .then( function ( result ) { var stdout = result.stdout; var stderr = result.stderr; console .log( 'stdout: ' , stdout); console .log( 'stderr: ' , stderr); }) .catch( function ( err ) { console .error( 'ERROR: ' , err); });

spawn

var spawn = require ( 'child-process-promise' ).spawn; var promise = spawn( 'echo' , [ 'hello' ]); var childProcess = promise.childProcess; console .log( '[spawn] childProcess.pid: ' , childProcess.pid); childProcess.stdout.on( 'data' , function ( data ) { console .log( '[spawn] stdout: ' , data.toString()); }); childProcess.stderr.on( 'data' , function ( data ) { console .log( '[spawn] stderr: ' , data.toString()); }); promise.then( function ( ) { console .log( '[spawn] done!' ); }) .catch( function ( err ) { console .error( '[spawn] ERROR: ' , err); });

Options

capture

Type: Array

Default: []

Pass an additional capture option to buffer the result of stdout and/or stderr