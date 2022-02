Characteristic functions for the chi-squared distribution.

example

> var chi = require('chi-squared') > chi.pdf(0.5, 1 ) 0.4393912894677223 > chi.pdf(2.3, 1.4 ) 0.11695769277348175 > chi.cdf(2, 2 ) 0.6321204474030797

methods

var chi = require('chi-squared')

Compute the probability density function for the parameter x under k degrees of freedom.

compute the cumulative density function. same parameters as above.

install

With npm do:

npm install chi-squared

license

MIT