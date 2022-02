Be Cool with Vue@^2.3.0 and WeUI.



Live Demo >>

















我们的产品

Requirements

vue@^2.3.0(for .sync modifier)

webpack@^2.0

node@^7.6(development)

Docs

Issues

不按照 issue generator 来提交的会被关闭并 block ,毕竟提醒每一个故意忽略(眼瞎、文盲或者缺少礼貌?) issue template 的人也是件很浪费时间的事。

VUX 并不是大团队维护的项目, 没有捐赠,纯靠热情 ,维护者有权决定什么时候处理什么问题,什么问题不处理。

入坑请万分谨慎 。

UI 组件库和样式、功能灵活性是矛盾的。如果你需要一个高度自定义的组件库,VUX 并不适合你(即使已经在尽力提供样式变量),请不要使用,因为大部分人会抱怨的(并且只会抱怨)。

Quick Start

vux2 template is directly modified from Vue official webpack template.

npm install vue-cli -g vue init airyland/vux2 projectPath cd projectPath npm install // or yarn npm run dev // or yarn dev

Get notified



Scan with Wechat

Maintainers

Vux is Inspired or Powered By:

License

MIT