checkPropTypes

Manually check PropTypes-compatible proptypes, returning any errors instead of logging them to console.error .

This function is more suitable for checking propTypes in unit tests than mocking console.error , avoiding some serious problems with that approach.

Install

$ npm install --save-dev check-prop-types

Usage

Call it just like PropTypes.checkPropTypes , but it returns any problems as an error message string.

import PropTypes from 'prop-types' ; import checkPropTypes from 'check-prop-types' ; const HelloComponent = ( { name } ) => ( < h1 > Hi, {name} </ h1 > ); HelloComponent.propTypes = { name : PropTypes.string.isRequired, }; let result = checkPropTypes(HelloComponent.propTypes, { name : 'Julia' }, 'prop' , HelloComponent.name); assert(result === undefined ); result = checkPropTypes(HelloComponent.propTypes, { name : 123 }, 'prop' , HelloComponent.name); assert(result === 'Failed prop type: Invalid prop `name` of type `number` supplied to `HelloComponent`, expected `string`.' );

assertPropTypes

To throw errors instead of returning them, a helper called assertPropTypes is included:

import PropTypes from 'prop-types' ; import { assertPropTypes } from 'check-prop-types' ; const HelloComponent = ( { name } ) => ( < h1 > Hi, {name} </ h1 > ); HelloComponent.propTypes = { name : PropTypes.string.isRequired, }; assertPropTypes(HelloComponent.propTypes, { name : 'Julia' }, 'prop' , HelloComponent.name); assertPropTypes(HelloComponent.propTypes, { name : 123 }, 'prop' , HelloComponent.name);

See test.js for more usage examples.