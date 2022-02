Draw a big chalkline in your terminal!

Install

npm install --save chalkline

Usage

Chalkline extends the chalk package, so you can log any color line to the console.

var cl = require ( 'chalkline' ); cl.green(); cl.blue.bgMagenta(); cl.white(); cl.bgYellow.red();

Colors and Background colors

Please see chalk's colors for a list of supported colors and background colors for your chalklines.

License

MIT