Exclude keys to compare from a deep equal operation with chai expect or assert.

Sometimes you'll need to exclude object properties that generate unique values while doing a deep equal operation. This plugin makes it easier to remove those properties from comparison.

https://github.com/chaijs/chai/issues/885

Works with both objects and array of objects with or without circular references.

Installation

npm install chai-exclude --save-dev

yarn add chai-exclude --dev

Usage

Require

const chai = require ( 'chai' ); const chaiExclude = require ( 'chai-exclude' ); chai.use(chaiExclude);

ES6 Import

import chai from 'chai' ; import chaiExclude from 'chai-exclude' ; chai.use(chaiExclude);

TypeScript

import * as chai from 'chai' ; import chaiExclude from 'chai-exclude' ; chai.use(chaiExclude);

Examples

All these examples are for JavaScript. If you are using TypeScript and assert , you'll need to deal with strict types. Take a look at the type definition.

a) excluding

Excluding a top level property from an object

assert.deepEqualExcluding({ a : 'a' , b : 'b' }, { b : 'b' }, 'a' ) assert.deepEqualExcluding({ a : 'a' , b : 'b' }, { a : 'z' , b : 'b' }, 'a' ) expect({ a : 'a' , b : 'b' }).excluding( 'a' ).to.deep.equal({ b : 'b' }) expect({ a : 'a' , b : 'b' }).excluding( 'a' ).to.deep.equal({ a : 'z' , b : 'b' }) assert.deepEqualExcluding([{ a : 'a' , b : 'b' }], [{ b : 'b' }], 'a' ) assert.deepEqualExcluding([{ a : 'a' , b : 'b' }], [{ a : 'z' , b : 'b' }], 'a' ) expect([{ a : 'a' , b : 'b' }]).excluding( 'a' ).to.deep.equal([{ b : 'b' }]) expect([{ a : 'a' , b : 'b' }]).excluding( 'a' ).to.deep.equal([{ a : 'z' , b : 'b' }])

Excluding multiple top level properties from an object

const obj = { a : 'a' , b : 'b' , c : { d : 'd' , e : 'e' } } assert.deepEqualExcluding(obj, { b : 'b' }, [ 'a' , 'c' ]) assert.deepEqualExcluding(obj, { a : 'z' , b : 'b' }, [ 'a' , 'c' ]) expect(obj).excluding([ 'a' , 'c' ]).to.deep.equal({ b : 'b' }) expect(obj).excluding([ 'a' , 'c' ]).to.deep.equal({ a : 'z' , b : 'b' }) const array = [ { a : 'a' , b : 'b' , c : { d : 'd' , e : 'e' } } ] assert.deepEqualExcluding(array, [{ b : 'b' }], [ 'a' , 'c' ]) assert.deepEqualExcluding(array, [{ a : 'z' , b : 'b' }], [ 'a' , 'c' ]) expect(array).excluding([ 'a' , 'c' ]).to.deep.equal([{ b : 'b' }]) expect(array).excluding([ 'a' , 'c' ]).to.deep.equal([{ a : 'z' , b : 'b' }])

b) excludingEvery

Excluding every property in a deeply nested object

const actualObj = { a : 'a' , b : 'b' , c : { a : 'a' , b : { a : 'a' , d : { a : 'a' , b : 'b' , d : null } } }, d : [ 'a' , 'c' ] } const actualArray = [actualObj] const expectedObj = { a : 'z' , b : 'b' , c : { b : { d : { b : 'b' , d : null } } }, d : [ 'a' , 'c' ] } const expectedArray = [expectedObj] assert.deepEqualExcludingEvery(actualObj, expectedObj, 'a' ) expect(actualObj).excludingEvery( 'a' ).to.deep.equal(expectedObj) assert.deepEqualExcludingEvery(actualArray, expectedArray, 'a' ) expect(actualArray).excludingEvery( 'a' ).to.deep.equal(expectedArray)

Excluding multiple properties in a deeply nested object

const actualObj = { a : 'a' , b : 'b' , c : { a : 'a' , b : { a : 'a' , d : { a : 'a' , b : 'b' , d : null } } }, d : [ 'a' , 'c' ] } const actualArray = [actualObj] const expectedObj = { b : 'b' , c : { b : { } } } const expectedArray = [expectedObj] assert.deepEqualExcludingEvery(actualObj, expectedObj, [ 'a' , 'd' ]) expect(actualObj).excludingEvery([ 'a' , 'd' ]).to.deep.equal(expectedObj) assert.deepEqualExcludingEvery(actualArray, expectedArray, [ 'a' , 'd' ]) expect(actualArray).excludingEvery([ 'a' , 'd' ]).to.deep.equal(expectedArray)

Contributing

Contributions are welcome. If you have any questions create an issue here.

License

MIT