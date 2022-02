cha

Make task chaining.

Cha allows tasks to be connected together into a chain that makes better readability and easier to maintain.

Getting Started

Installing cha via NPM, this will install the latest version of cha in your project folder and adding it to your devDependencies in package.json :

npm install cha --save-dev

Touch a tasks file and naming whatever you love like build.js :

var cha = require ( 'cha' ) cha.in( 'glob' , require ( 'task-glob' )) .in( 'combine' , require ( 'task-combine' )) .in( 'replace' , require ( 'task-replace' )) .in( 'writer' , require ( 'task-writer' )) .in( 'uglifyjs' , require ( 'task-uglifyjs' )) .in( 'copy' , require ( 'task-copy' )) .in( 'request' , require ( 'task-request' )) cha() .glob({ patterns : './fixtures/js/*.js' , cwd : __dirname }) .replace({ search : 'TIMESTAMP' , replace : + new Date }) .replace({ search : /DEBUG/g , replace : true }) .request( 'http://underscorejs.org/underscore-min.js' ) .combine() .uglifyjs() .writer( './out/foobar.js' ) .copy( './out/foobar2.js' )

Add a arbitrary command to the scripts object:

{ "name" : "cha-example" , "scripts" : { "build" : "node ./build.js" }, "devDependencies" : { "cha" : "~0.1.0" } }

To run the command we prepend our script name with run:

$ npm run build > cha@0.0.1 build > node ./ test /build request http://underscorejs.org/underscore-min.js concat ./ test /fixtures/bar.js,./ test /fixtures/foo.js,http://underscorejs.org/underscore-min.js write ./out/foobar.js copy out/foobar.js > ./out/foobar2.js

Cha Extensions

cha-load - Automatically load cha and register tasks.

cha-watch - File watcher.

cha-target - Target runner.

cha-gulp - Gulp plugin adapter.

Cha Expressions

var cha = require ( 'cha' ) cha.in( 'glob' , require ( 'task-glob' )) .in( 'combine' , require ( 'task-combine' )) .in( 'replace' , require ( 'task-replace' )) .in( 'writer' , require ( 'task-writer' )) .in( 'uglifyjs' , require ( 'task-uglifyjs' )) .in( 'request' , require ( 'task-request' )) cha([ 'glob:./fixtures/js/*.js' , 'request:http://underscorejs.org/underscore-min.js' ]) .replace({ search : 'TIMESTAMP' , replace : + new Date }) .replace({ search : /DEBUG/g , replace : true }) .combine() .uglifyjs() .writer( './test/out/foobar.js' )

To run the command we prepend our script name with run:

$ npm run expr > cha@0.0.1 expr > node ./ test /expr request http://underscorejs.org/underscore-min.js concat http://underscorejs.org/underscore-min.js write ./out/foobar.js

Task Settings

var cha = require ( 'cha' ) cha.in( 'glob' , require ( 'task-glob' )) .in( 'writer' , require ( 'task-writer' )) .in( 'uglifyjs' , require ( 'task-uglifyjs' )) .in( 'request' , require ( 'task-request' )) cha() .glob({ patterns : './fixtures/js/*.js' }) .request({ url : 'http://underscorejs.org/underscore.js' }, { ignore : true , timeout : 2000 }) .uglifyjs() .writer( './underscore-min.js' )

JavaScript Tasks

All register task should based on the JavaScript Task specification. You could get available tasks from [JavaScript Task Packages] (http://taskjs.github.io/packages/) website.

