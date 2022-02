3D 计算几何算法库(3D Computional Geometry Algorithm)

inspire by Wild Magic

概要

Computional Geometry Algorithm implement JavaScript,javascript 实现计算机几何算法库,实现比如像距离,相交,包含,偏移,平行垂直判断,正负位置等算法

如果你需要计算几何类的算法还没实现,可以 issue 提出,获取 Q 群联系我,优先实现

演示地址

案例:

文档与演示(国内镜像)网速快

文档与演示(github)

安装

npm install xtorcga -D

使用

全部引用;:

import * as cga from "xtorcga" ; function randomV3 ( ) { return cga.v3( Math .random() * 100 - 50 , Math .random() * 100 , Math .random() * 100 - 50 ); } var point = new cga.Point().copy(randomV3()); var seg = new cga.Segment(randomV3(), randomV3()); var result = point.distanceSegment(seg);

按需求引用:

import { v3, Point, Segment } from "xtorcga" ; function randomV3 ( ) { return v3( Math .random() * 100 - 50 , Math .random() * 100 , Math .random() * 100 - 50 ); } var point = new Point().copy(randomV3()); var seg = new Segment(randomV3(), randomV3()); var result = point.distanceSegment(seg);

网页嵌入:直接下载使用 build 目录下面的 cga.js,包含到项目中

< script src = "cga.js" /> 或者 < script src = "https://raw.githack.com/yszhao91/xtorcga/master/build/cga.js" /> < script > var point = new cga.Point( 1 , 2 , 3 ); var line = new cga.Line( new cga.Vec3( 10 , 10 , 20 ), new cga.Vec3( 20 , 15 , 10 )); var result = point.distanceLine(line); </ script >

项目编译

npm install 国内 cnpm install npm run build npm run dev

对象的类名

点:Point 直线:Line 射线:Ray 线段:Segment 圆圈:Circle 平面:Plane 三角形:Triangle 矩形:Rectangle 圆盘:Disk 球体:Sphere 胶囊体: Capsule 包围盒:Box

已经实现算法

在同一平面点集的凸包

已完成 var convexHull = new ConvexHull(points, { planeNormal : cga.Vec3.UnitZ }); var hull = convexHull.hull;

3d 凸包

进行中

同一平面点集 delauny 三角网构建

进行中

3d 点集 delauny 四面体构建

进行中

同一平面 voronoi 图构建

进行中

3d voronoi 图构建

进行中

最近点对问题

点集合中最近找出距离最近的一对点 算法时间 O(nlogn)

进行中

折线或者路径简化

折线或者路径中过密或者过直的点去除; ( 2020 年 1 月 17 增加) simplifyPointList(points, maxDistance, maxAngle);

距离

一级目录与二级目录存在相应距离算法关系

Point Point Line Ray Segment Circle Plane Triangle Rectangle Disk Sphere Capsule

Line Line Ray Segment Triangle (2020 年 1 月 17 增加)

Ray Ray Segment Triangle (2020 年 1 月 17 增加)

Segment Segment



相交

相交可以使用距离算法来实现,准确的说距离中的 closets 最近点在 distance 为 0(小于 1e-4,精度可以自定义)的时候也就是交点,parameters 表为 0 或 1 可以判断为端点相交

偏移

Segment

切割

Segment Segment

Plane Segment Triangle



参考文章

计算机几何算法(CGA)专栏 https://zhuanlan.zhihu.com/c_1196384168014368768

展望

项目将会不断完善,如果你有好的想好可以提交你的想法。欢迎 star,让项目更进一步

讨论

QQ 群:469014839 by: 换孤

本人 2013 接触从事 webgl/threejs 工作,开发经验 7 年左右,一直以来都想着开源,结交更多志同道合的朋友