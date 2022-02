CEX.IO Trading API for Node.js.

=========

A Node.js reference implementation of the CEX.IO API. See the full docs at https://cex.io/cex-api

REST API with Callbacks or Promises

WebSockets API

Installation

npm install cexio-api-node

Usage

REST API - Callbacks

const CEXIO = require ( 'cexio-api-node' ) const cexPub = new CEXIO().rest cexPub.currency_limits( function ( err, data ) { if (err) return console .error(err) console .log( 'Currency limits

' , data.pairs) }) cexPub.ticker( 'BTC/USD' , function ( err, data ) { if (err) return console .error(err) console .log( 'Ticker

' , data) }) const apiKey = 'YOUR-API-KEY' const apiSecret = 'YOUR-API-SECRET' const clientId = 'YOUR-USERNAME' const cexAuth = new CEXIO(clientId, apiKey, apiSecret).rest cexAuth.account_balance( function ( err, data ) { if (err) return console .error(err) console .log( 'Account balance

' , data) })

REST API - Promises

const CEXIO = require ( 'cexio-api-node' ) const cexPub = new CEXIO().promiseRest cexPub.ticker( 'BTC/USD' ).then( data => { console .log( 'Ticker

' , data) }).catch( err => { console .error(err) })

The same pattern applies for authenticated functions. See Callback example for initialization.

WebSockets API

const CEXIO = require ( 'cexio-api-node' ) const apiKey = 'YOUR-API-KEY' const apiSecret = 'YOUR-API-SECRET' const cexWS = new CEXIO(apiKey, apiSecret).ws cexWS.open() cexWS.on( 'open' , function ( ) { console .log( 'WebSocket connected' ) cexWS.auth() cexWS.subscribeTick() cexWS.subscribeTicker() cexWS.subscribeOHLCV() }) cexWS.on( 'auth' , function ( ) { console .log( 'Websocket authenticated' ) cexWS.authTicker( 'BTC-USD' ) cexWS.getBalance() cexWS.subscribeOrderBook( 'BTC-USD' , true , 5 ) cexWS.unsubscribeOrderBook() cexWS.openOrders() cexWS.getOrder( 1234 ) cexWS.archivedOrders() cexWS.placeOrder( 'buy' , 'BTC-USD' , 0.01 , 1000 ) cexWS.cancelOrder( 1234 ) cexWS.replaceOrder( 1234 , 'buy' , 'BTC-USD' , 0.01 , 900 ) cexWS.openPosition( 'long' , 'BTC-USD' , 'BTC' , 1 , 2 , 10000 , 9500 , false ) cexWS.openPositions() cexWS.getPosition( 4321 ) cexWS.closePosition( 4321 ) }) cexWS.on( 'message' , function ( msg ) { console .log( '----message-begin----' ) console .log(msg) console .log( '-----message-end-----' ) if (msg.e === 'ping' ) { cexWS.authTicker( 'DASH-USD' ) cexWS.close() } }) cexWS.on( 'error' , function ( error ) { console .error( 'error:

' , error) }) cexWS.on( 'close' , function ( ) { console .log( 'WebSocket disconnected' ) })

Examples

You will find public and private functions examples in examples dir.

