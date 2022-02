CEP Promise

Busca por CEP integrado diretamente aos serviços dos Correios, ViaCEP e WideNet (Node.js e Browser)

Features

Sempre atualizado em tempo-real por se conectar diretamente aos serviços dos Correios, ViaCEP e WideNet.

Possui alta disponibilidade por usar vários serviços como fallback.

Sempre retorna a resposta mais rápida por fazer as consultas de forma concorrente.

Sem limites de uso (rate limits) conhecidos.

Interface de Promise extremamente simples.

Suporte ao Node.js 10.x , 11.x , 12.x , 13.x , 14.x e @stable .

Desenvolvido utilizando ES6.

Como utilizar

Teste e aprenda aqui.

Realizando uma consulta

Por ser multifornecedor, a biblioteca irá resolver a Promise com o fornecedor que mais rápido lhe responder.

import cep from 'cep-promise' cep( '05010000' ) .then( console .log)

Você também poderá passar o CEP como Inteiro

Em muitos sistemas o CEP é utilizado erroneamente como um Inteiro (e com isto cortando todos os zeros à esquerda). Caso este seja o seu caso, não há problema, pois a biblioteca irá preencher os caracteres faltantes na String, por exemplo:

import cep from 'cep-promise' cep( 5010000 ) .then( console .log)

Quando o CEP não é encontrado

Neste caso será retornado um "service_error" e por ser multifornecedor, a biblioteca irá rejeitar a Promise apenas quando tiver a resposta negativa de todos os fornecedores.

import cep from 'cep-promise' cep( '99999999' ) .catch( console .log)

Quando o CEP possui um formato inválido

Neste caso será retornado um "validation_error" e a biblioteca irá rejeitar imediatamente a Promise, sem chegar a consultar nenhum fornecedor.

import cep from 'cep-promise' cep( '123456789123456789' ) .catch( console .log)

Options

timeout : Timeout em milisegundos das consultas em cada serviço. O tempo total poderá ser maior devido a limites no paralelismo.

: Timeout em milisegundos das consultas em cada serviço. O tempo total poderá ser maior devido a limites no paralelismo. providers : Lista de providers a serem usados na consulta. Default é usar todos os providers disponíveis.

import cep from 'cep-promise' cep( '5010000' , { timeout : 5000 , providers : [ 'brasilapi' ] }) .then( console .log)

Instalação

Browser usando CDN

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/cep-promise/dist/cep-promise.min.js" > </ script >

npm

$ npm install

Bower

$ bower install

yarn

$ yarn add cep-promise

Angular 2

import * as cep from 'cep-promise' cep( '05010000' ) .then( console .log)

Como contribuir

Leia nosso guia de contribuição aqui

Contribuidores

