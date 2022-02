CDNJS data for google-cdn.

This module makes it easy to replace references to your bower resources in your app with links to the libraries on CDNJS.

Getting started

Install: npm install --save-dev google-cdn cdnjs-cdn-data

Example

bower.json:

{ "name" : "my-awesome-app" , "dependencies" : { "jquery" : "~2.0.0" } }

var googlecdn = require ( 'google-cdn' ); var bowerConfig = loadJSON( 'bower.json' ); var markup = '<script src="bower_components/jquery/jquery.js"></script>' ; googlecdn(markup, bowerConfig, { cdn : require ( 'cdnjs-cdn-data' )}, function ( err, result ) { if (err) { throw err; } assert.equal(result, '<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>' ); });

License

MIT