CCMS Components

组件 API 文档

开发指南 Angular1.x + ES6 开发风格指南 ccms开发指南

安装与使用

npm install --save ccms-components angular angular-resource angular-ui-router

引入方式

ES6

import angular from 'angular' ; import ngResource from 'angular-resource' ; import uiRouter from 'angular-ui-router' ; import ccmsComponents from 'ccms-components' ; angular.module( 'app' , [ngResource, uiRouter, ccmsComponents]);

ES5

< link rel = "stylesheet" href = "/node_modules/ccms-components.css" > < script src = '/node_modules/angular/angular.js' > </ script > < script src = '/node_modules/angular-resource/angular-resource.js' > </ script > < script src = "/node_modules/angular-ui-router/release/angular-ui-router.js" > </ script > < script src = '/node_modules/ccms-components.js' > </ script >

注意事项

使用 ccms-portal 的项目不需要重复打包 ccms-components。 由于 ccms-portal 中已经引入 ccms-components,所以相关项目在使用 webpack 打包时可忽略 ccms-components,配置如下: externals: { 'ccms-components' : '\'ccms.components\'' }

在 console 中运行下面这条语句可以查看 ccms-components 版本: angular. module ( 'ccms.components' ).version

贡献代码

组件库规范

在遵照基本的开发指南基础上,组件库额外的规范:

需要对外暴露的服务,以 $cc 为前缀,如 $ccModal 组件库组件均以 cc-xx 形式提供,如 cc-grid . (cc => ccms-component 首字母) 提交的组件, Controller 部分需同时提交单元测试,不符合无法通过review。如果是开发的新 feature ,同时需要提供 docs 文档及相应demo。 其他规范遵照目前已有组件的风格。

开发步骤

ccms-components 组内的人员直接 clone 本项目;其它人员请 fork 本项目。 基于 dev 分支创建你的分支,例如 feature/abc, bugfix/abc, docs/abc 开发完成之后,在 github 网页中创建一个 pull request,base 为 dev,compare 为你的分支名 等待上游 review,merge pull request 在开始另一个功能开发创建新分支之前,应当先将 dev 分支同步为最新的状态。 git pull git remote add ccms https://github.com/ShuyunFF2E/ccms-components git pull ccms 重复 2~5 的操作,创建新分支继续其它功能的开发

发现 bug 怎么办

提交 issue 描述问题,与相关人员确认是否是 bug 确认是 bug 如果对 bug 修复时效很敏感(影响产品发布时间)。遵照以下步骤(推荐): 将相应组件的代码 copy 到自己项目(通常为组件文件夹),在原始组件代码基础上修复 bug,并给组件起一个别名(如 cc-menu 改为 cc-xxx-menu ),项目中改为使用 cc-xxx-menu。 项目测试提交,确认修复代码可行后,将代码提交给组件库,等待组件库合并代码。提交步骤 组件库合并提交代码后发布版本,portal 更新组件库后发布。 将项目里的 cc-xxx-menu 还原成 cc-menu。

如果对 bug 修复时效不敏感,等待/提醒 组件库相关维护人员修复 bug 并发布版本。最后 portal 发布新版本组件库时,bug 自动修复。(周期通常较长,deprecated!)

提交代码、pull request 准则

提交代码的 commit message 和 pull request 标题需按如下格式:

< type > ( < scope > ): < subject >

<type> ,变更的类型,可用的类型有以下几种: feat ,A new feature fix ,A bug fix docs ,Documentation only changes style ,Changes that do not affect the meaning of the code (white-space, formatting, missing semi-colons, etc) refactor ,A code change that neither fixes a bug nor adds a feature perf ,A code change that improves performance test ,Adding missing tests chore ,Changes to the build process or auxiliary tools and libraries such as documentation generation

,变更的类型,可用的类型有以下几种: <scope> ,标记变更的范围,通常为你的模块名

,标记变更的范围,通常为你的模块名 <subject> ,用于描述的文字

发布脚本

release 脚本

npm run release -- <version_category: major | minor | patch> npm run release -- <version_category: major | minor | patch> --branch <branch_name>

以下是 release 脚本内部所执行的子任务,包含[1, 2, 3]。当 release 脚本出错中断时,可以手动运行对应的脚本进行发布(需要注意参数)。