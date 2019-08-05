mpvue

Vue.js 小程序版, fork 自 vuejs/vue@2.4.1，保留了 vue runtime 能力，添加了小程序平台的支持。

mpvue 是一个使用 Vue.js 开发小程序的前端框架，目前支持 微信小程序 、 百度智能小程序 ， 头条小程序 和 支付宝小程序 。 框架基于 Vue.js ，修改了的运行时框架 runtime 和代码编译器 compiler 实现，使其可运行在小程序环境中，从而为小程序开发引入了 Vue.js 开发体验。

mpvue 2.0

mpvue 2.0 开始正式支持 百度智能小程序、头条小程序 和 支付宝小程序，使用 mpvue-quickstart 项目模板新创建的项目，将默认升级到 2.0。老项目可继续使用原有版本。详情请参见 mpvue 2.0 升级指南

新版本的问题或建议，有请各位关注者及时反馈，mpvue 2.0 祝大家节日快乐~ -2019.02.14

mpvue 1.x 稳定版本

对于不升级 2.0 的项目，可以继续使用1.x 的大版本，目前1.x 会持续在 1.4.x 上继续维护 升级方式参见：1.x 稳定版说明

mpvue 文档

快速开始

我们精心准备了一个简单的 五分钟上手教程 方便你快速体验到 mpvue 带来的开发乐趣。

名称由来

mp ：mini program 的缩写

：mini program 的缩写 mpvue ：Vue.js in mini program

主要特性

使用 mpvue 开发小程序，你将在小程序技术体系的基础上获取到这样一些能力：

彻底的组件化开发能力：提高代码复用性

完整的 Vue.js 开发体验

开发体验 方便的 Vuex 数据管理方案：方便构建复杂应用

数据管理方案：方便构建复杂应用 快捷的 webpack 构建机制：自定义构建策略、开发阶段 hotReload

构建机制：自定义构建策略、开发阶段 hotReload 支持使用 npm 外部依赖

使用 Vue.js 命令行工具 vue-cli 快速初始化项目

命令行工具 vue-cli 快速初始化项目 H5 代码转换编译成小程序目标代码的能力

其它特性正在等着你去探索。

配套设施

mpvue 作为小程序版本的 Vue.js ，在框架 SDK 之外，完整的技术体系还包括如下设施。

mpvue-loader 提供 webpack 版本的加载器

mpvue-webpack-target webpack 构建目标

postcss-mpvue-wxss 样式代码转换预处理工具

px2rpx-loader 样式转化插件

mpvue-quickstart mpvue-quickstart

mpvue-simple 辅助 mpvue 快速开发 Page / Component 级小程序页面的工具

其它

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