caw

Construct HTTP/HTTPS agents for tunneling proxies

Install

npm install caw

Usage

const caw = require ( 'caw' ); const got = require ( 'got' ); got( 'todomvc.com' , { agent : caw() }, () => {});

API

proxy

Type: string

Proxy URL. If not set, it'll try getting it using get-proxy .

options

Type: Object

Besides the options below, you can pass in options allowed in tunnel-agent.

protocol

Type: string

Default: http

Endpoint protocol.

License

MIT © Kevin Mårtensson