₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑ෆ⃛ (=ↀωↀ=)✧ (^・o・^)ノ” cat faces!

This is (extremely) inspired by https://github.com/maxogden/cool-ascii-faces

Feel free to make a PR to add emoticons! Only cats will be accepted.

CLI Usage

npm install cat-ascii-faces -g cat-face [-a]

By default, cat-face prints out a random cat. If you supply -a, cat-face will print all of the emoticons line-by-line.

JS Usage

var cats = require ( 'cat-ascii-faces' ) console .log(cats()) ლ(=ↀωↀ=)ლ cats.cats [ "。^・ェ・^。" , "( ͒ ु- •̫̮ – ू ͒)" , "( ^..^)ノ" , "( =①ω①=)" , "( =ω=)..nyaa" , "( =ノωヽ=)" , "(´; ω ;`)" , "(^-人-^)" , "(^・o・^)ノ”" , "(^・ω・^ )" , "(^._.^)ノ" , "(^人^)" , "(・∀・)" , "(,,◕ ⋏ ◕,,)" , "(.=^・ェ・^=)" , "(。・ω・。)" , "((≡^⚲͜^≡))" , "((ΦωΦ))" , "(*^ω^*)" , "(*✧×✧*)" , "(*ΦωΦ*)" , "(⁎˃ᆺ˂)" , "(ٛ⁎꒪̕ॢ ˙̫ ꒪ٛ̕ॢ⁎)" , "₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑ෆ⃛" , "₍˄·͈༝·͈˄₎ฅ˒˒" , "₍˄ุ.͡˳̫.˄ุ₎ฅ˒˒" , "(=`ω´=)" , "(=`ェ´=)" , "(=´∇`=)" , "(=^ ◡ ^=)" , "(=^-ω-^=)" , "(=^・^=)" , "(=^・ω・^)y=" , "(=^・ω・^=)" , "(=^・ェ・^=)" , "(=^‥^=)" , "(=・ω・=)" , "(=;ω;=)" , "(=;ェ;=)" , "(=;ェ;=)" , "(=;ェ;=)" , "(=;ェ;=)" , "(=;ェ;=)" , "(=‘x‘=)" , "(=⌒‿‿⌒=)" , "(=ↀωↀ=)" , "(=ↀωↀ=)✧" , "(=①ω①=)" , "(=TェT=)" , "(=xェx=)" , "(=ΦエΦ=)" , "(ٛ₌டுͩ ˑ̭ டுͩٛ₌)ฅ" , "(≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ❤" , "(≚ᄌ≚)ƶƵ" , "(○`ω´○)" , "(●ↀωↀ●)" , "(●ↀωↀ●)✧" , "(✦థ ェ థ)" , "(ↀДↀ)" , "(ↀДↀ)⁼³₌₃" , "(ↀДↀ)✧" , "(๑•ω•́ฅ✧" , "(๑ↀᆺↀ๑)☄" , "(๑ↀᆺↀ๑)✧" , "(p`・ω・´) q" , "(p`ω´) q" , "(Φ∇Φ)" , "(ΦεΦ)" , "(ΦωΦ)" , "(ΦёΦ)" , "(ΦзΦ)" , "(ฅ`・ω・´)っ=" , "(ฅ`ω´ฅ)" , "(ฅ’ω’ฅ)" , "(ะ`♔´ะ)" , "(ะ☫ω☫ะ)" , "(ㅇㅅㅇ❀)" , "(ノω<。)" , "(ꀄꀾꀄ)" , "(三ФÅФ三)" , "[ΦωΦ]" , "] ‘͇̂•̩̫’͇̂ ͒)ฅ ニャ❣" , "\(=^‥^)/’`" , "<(*ΦωΦ*)>" , "<ΦωΦ>" , "|ΦωΦ|" , "|ェ・`。)・・・ " , "~(=^‥^)" , "~(=^‥^)_旦~" , "~(=^‥^)/" , "~(=^‥^)ノ" , "~□Pヘ(^・ω・^=)~" , "⊱ฅ•ω•ฅ⊰" , "└(=^‥^=)┐" , "✩⃛( ͒ ु•·̫• ू ͒)" , "❤(´ω`*)" , "ヽ(^‥^=ゞ)" , "ヾ(*ΦωΦ)ノ" , "ヾ(*ФωФ)βyё βyё☆彡" , "ヾ(=`ω´=)ノ”" , "ヽ(=^・ω・^=)丿" , "ヾ(=゚・゚=)ノ" , "0( =^・_・^)=〇" , "٩(ↀДↀ)۶" , "b(=^‥^=)o" , "d(=^・ω・^=)b" , "o(^・x・^)o" , "o(=・ω・=o)" , "V(=^・ω・^=)v" , "ლ(=ↀωↀ=)ლ" , "ლ(●ↀωↀ●)ლ" , "ฅ ̂⋒ิ ˑ̫ ⋒ิ ̂ฅ" , "ฅ( ᵕ ω ᵕ )ฅ" , "ฅ(´-ω-`)ฅ" , "ฅ(´・ω・`)ฅ" , "ฅ(^ω^ฅ)" , "ฅ(≚ᄌ≚)" , "ฅ(⌯͒• ɪ •⌯͒)ฅ❣" , "ฅ⃛(⌯͒꒪ั ˑ̫ ꒪ั ⌯͒) ニャッ❣" , "ฅ(●´ω`●)ฅ" , "ฅ*•ω•*ฅ♡" , "ฅ•ω•ฅ" , "ฅ⊱*•ω•*⊰ฅ" , "ㅇㅅㅇ" , "ミ๏v๏彡" , "ミ◕ฺv◕ฺ彡" , "=^● ⋏ ●^=" , "ฅ^•ﻌ•^ฅ" , "₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎" , "ฅ(⌯͒•̩̩̩́ ˑ̫ •̩̩̩̀⌯͒)ฅ" , "₍˄·͈༝·͈˄*₎◞ ̑̑" , "ଲ( ⓛ ω ⓛ *)ଲ" , "=^._.^= ∫" , "ଲ(⁃̗̀̂❍⃓ˑ̫❍⃓⁃̠́̂)ଲ" ] cats.catStream() e.g. cats.catStream().pipe(process.stdout)

Simple examples included in test.js