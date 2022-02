Convert Currency Rates directly from your Terminal!

Highlights

Fast & Simple

Supports multiple APIs

Caches API results

Install

via npm 📦

npm install --global cash-cli

via homebrew 🍺

brew install cash-cli

Usage

Usage $ cash <amount> <from> <to> $ cash <options> Options --api -a Configure API source --save -s Save default currencies Examples $ cash --api $ cash 10 usd eur pln $ cash --save usd aud

Supported APIs

Right now, cash-cli supports the following APIs:

If you want cash-cli to support your favorite API, please open an issue 😄

Related projects

gocash - Copy of cash-cli, written in golang.

License

MIT