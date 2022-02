Simple case conversion for strings, ported from to-case .

Features

Official support type definitions - both TypeScript and Flowtype.

Single package, separate modules - easy to use, tiny bundles.

No unnecessary detection tools - Just use str === caseIt(str) .

. Zero dependencies.

Installation

npm install case -it

Usage

Import:

const { camelCaseIt } = require ( "case-it" ) import { dotCaseIt } from "case-it" const { constantCaseIt } = require ( "case-it/constant" )

Case conversion:

camelCaseIt( "THIS_IS_A_STRING" ) constantCaseIt( "thisIsAString" ) dotCaseIt( "thisIsAString" ) kebabCaseIt( "ThisIsAString" ) noCaseIt( "thisIsAString" ) pascalCaseIt( "this is a string" ) snakeCaseIt( "THIS_IS_A_STRING" ) spaceCaseIt( "this_is_a_string" )

Case detection:

const str = "THIS_IS_A_STRING" const strIsCamel = str === camelCaseIt(str) const strIsConstant = str === constantCaseIt(str)

API

camelCaseIt(str: string): string

Convert a string to camel case. ( "case-it/camel" )

constantCaseIt(str: string): string

Convert a string to constant case. ( "case-it/constant" )

dotCaseIt(str: string): string

Convert a string to dot case. ( "case-it/dot" )

kebabCaseIt(str: string): string

Convert a string to kebab case. ( "case-it/kebab" )

noCaseIt(str: string): string

Remove any starting case from a string , like camel or snake, but keep spaces and punctuation that may be important otherwise. ( "case-it/no" )

pascalCaseIt(str: string): string

Convert a string to pascal case. ( "case-it/pascal" )

snakeCaseIt(str: string): string

Convert a string to snake case. ( "case-it/snake" )

spaceCaseIt(str: string): string

Convert a string to space case. ( "case-it/space" )

License

The MIT License (MIT) - Copyright (c) 2018-present, Firede

The MIT License (MIT) - Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor