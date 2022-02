Cartesian

Computes the cartesian product of arrays provided by an array or an object

Install

npm install cartesian --save

Examples

var cartesian = require ( 'cartesian' );

Array or arrays:

cartesian([ [ 'A' , 'B' , 'C' ], [ 'M' ], [ 'X' , 'Y' ], 'Z' ]);

Object with array properties:

cartesian({ cdn : [ 'image1' , 'image2' ], path : '/dir' , files : [ 'file1' , 'file2' , 'file3' ] });

For more examples check out test.js .

License

MIT