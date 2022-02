Carrier helps you implement new-line terminated protocols over node.js.

The client can send you chunks of lines and carrier will only notify you on each completed line.

Install

npm install carrier

Usage

var net = require ( 'net' ), carrier = require ( 'carrier' ); var server = net.createServer( function ( conn ) { carrier.carry(conn, function ( line ) { console .log( 'got one line: ' + line); }); }); server.listen( 4001 );

Or, you can also listen to the "line" event on the returned object of carrier.carry() like this:

var net = require ( 'net' ), carrier = require ( 'carrier' ); var server = net.createServer( function ( conn ) { var my_carrier = carrier.carry(conn); my_carrier.on( 'line' , function ( line ) { console .log( 'got one line: ' + line); }); }); server.listen( 4001 );

carrier.carry accepts the following options:

carrier.carry(reader, listener, encoding, separator)

reader: the stream reader

listener: a "line" event listener function

encoding: what encoding to assume. Default: "utf8"

separator: what line separator to use. Default: /\r?

/

All are optional except for the first.