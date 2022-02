Atualmente existem vários frameworks que possibilitam a criação de componentes, entretanto tais componentes acabam ficando isolados em determinada tecnologia, fazendo com que uma possível migração seja mais complexa.

Criamos um framework híbrido e suas diretivas são totalmente personalizáveis, tornando assim os componentes independentes da tecnologia utilizada.

Componentes CapivaraJS são compatíveis com todos frameworks. Experimente!

Ir para documentação / Go to documentation

Seja um contribuidor / Be a contributor

Nowadays there are a lot of frameworks to component creation, but these components become isolated in the technology. and this increase the complexity to migrate them.

We create a hibrid framework and yours directives are totaly customizable, making your components independent of the used technology

CapivaraJS components are compatible with all frameworks. Try it!