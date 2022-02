Canvas to Image npm Module

A reimplementation of the Canvas2Image client side javascript library for npm.

https://github.com/hongru/canvas2image

Code

Canvas2Image .saveAsImage (canvasObj, width , height , type) Canvas2Image .saveAsPNG (canvasObj, width , height ) Canvas2Image .saveAsJPEG (canvasObj, width , height ) Canvas2Image .saveAsGIF (canvasObj, width , height ) Canvas2Image .saveAsBMP (canvasObj, width , height ) Canvas2Image .convertToImage (canvasObj, width , height , type) Canvas2Image .convertToPNG (canvasObj, width , height ) Canvas2Image .convertToJPEG (canvasObj, width , height ) Canvas2Image .convertToGIF (canvasObj, width , height ) Canvas2Image .convertToBMP (canvasObj, width , height )

License

MIT