CANVAS SENPAI FOR DISCORD

Package that will let you do canvas things very easily :D

WELCOME IMAGE GENERATOR

const Discord = require ( "discord.js" ); const client = new Discord.Client(); const { CanvasSenpai } = require ( "canvas-senpai" ) const canva = new CanvasSenpai(); client.once( "ready" , () => { console .log( "Ready!" ); }); client.on( 'guildMemberAdd' , async member => { const channel = member.guild.channels.cache.find( ch => ch.name === 'general' ); if (!channel) return ; let data = await canva.welcome(member, { link : "https://wallpapercave.com/wp/wp5128415.jpg" }) const attachment = new Discord.MessageAttachment( data, "welcome-image.png" ); channel.send( `Welcome to the server, ${member.user.username} !` , attachment ); }); client.login( "TOKEN" );

OPTIONS OF WELCOME

let data = await canva.welcome(member, {options})

link: Link of the background image of welcome image || String

let data = await canva.welcome(member, { link : "https://wallpapercave.com/wp/wp5128415.jpg" })

blur: Disable and enable blur effect (default = true) || Boolean

let data = await canva.welcome(member, { link : "https://wallpapercave.com/wp/wp5128415.jpg" , blur : false })

gradiant: Add gradiant image as background image of welcome image || String

let data = await canva.welcome(member, { gradiant : "peakblue" })

block: Remove the transparent image from image

let data = await canva.welcome(member, { link : "https://wallpapercave.com/wp/wp5128415.jpg" , block : false })

RANK CARD(CUSTOM BKGROUND)

const Discord = require ( "discord.js" ); const client = new Discord.Client(); const { CanvasSenpai } = require ( "canvas-senpai" ) const canva = new CanvasSenpai(); client.on( "ready" , () => { console .log( "ready to test" ) }) client.on( "message" , async message => { if (message.content === "!rank" ) { let data = await canva.rankcard( { link : "https://i.pinimg.com/originals/76/0e/d7/760ed7f52c90870503762ac92db92adc.jpg" , name : message.author.username, discriminator : message.author.discriminator, level : 10 , rank : 6 , currentXP : 679 , fullXP : 1000 , avatar : message.author.displayAvatarURL({ format : "png" }) }) const attachment = new Discord.MessageAttachment( data, "rank.png" ); message.channel.send( `` , attachment ); } }) client.login( "TOKEN" )

RESULT

PROFILE CARD (v1)

const Discord = require ( "discord.js" ); const client = new Discord.Client(); const { CanvasSenpai } = require ( "canvas-senpai" ) const canva = new CanvasSenpai(); client.on( "ready" , () => { console .log( "ready to test" ) }) client.on( "message" , async message => { if (message.content === "!rank" ) { let data = await canva.profile( { name : message.author.username, discriminator : message.author.discriminator, avatar : message.author.displayAvatarURL({ format : "png" }), rank : 1 , xp : 8989 , blur : false }) const attachment = new Discord.MessageAttachment( data, "profile.png" ); message.channel.send( `` , attachment ); } }) client.login( "TOKEN" )

RESULT