JavaScript: Canada

Fetch provinces and cities from Canada.

Installation

npm install --save canada

Methods / Properties

provinces

example:

var canada = require ( 'canada' ) var provinces = canada.provinces var abbrs = Object .keys(provinces) var provinceNames = Object .keys(provinces).map( function ( abbr ) { return provinces[abbr] })

cities

example:

var canada = require ( 'canada' ) var cities = canada.cities var cityData = cities[ 0 ] var city = cityData[ 0 ] var province = cityData[ 1 ] var cities = canada.cities.map( function ( cityData ) { return { city : cityData[ 0 ], province : cityData[ 1 ] } }) var citiesInProvince = {} canada.cities.forEach( function ( cityData ) { if (!citiesInProvince[cityData[ 1 ]]) { citiesInProvince[cityData[ 1 ]] = [] } var cities = citiesInProvince[cityData[ 1 ]] cities.push(cityData[ 0 ]) })

territories

Returns the 3 Canadian territories.

regions

This is both provinces and territories .

Code Style

License

MIT