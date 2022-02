camelize

recursively transform key strings to camel-case

example

var camelize = require ( 'camelize' ); var obj = { fee_fie_foe : 'fum' , beep_boop : [ { 'abc.xyz' : 'mno' }, { 'foo-bar' : 'baz' } ] }; var res = camelize(obj); console .log( JSON .stringify(res, null , 2 ));

output:

{ "feeFieFoe" : "fum" , "beepBoop" : [ { "abcXyz" : "mno" }, { "fooBar" : "baz" } ] }

methods

var camelize = require ( 'camelize' )

Convert the key strings in obj to camel-case recursively.

install

With npm do:

npm install camelize

To use in the browser, use browserify.

license

MIT