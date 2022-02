caller

Figure out your caller (thanks to @substack).

Initialization Time Caller

var bar = require ( 'bar' );

var caller = require ( 'caller' ); console .log(caller());

Runtime Caller

var bar = require ( 'bar' ); bar.doWork();

var caller = require ( 'caller' ); exports.doWork = function ( ) { console .log(caller()); };

Depth

Caller also accepts a depth argument for tracing back further (defaults to 1 ).

var bar = require ( 'bar' ); bar.doWork();

var baz = require ( 'baz' ); exports.doWork = function ( ) { baz.doWork(); };