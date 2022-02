Callbag operator that broadcasts a single source to multiple sinks. Does reference counting on sinks and starts the source when the first sink gets connected, similar to RxJS .share() . Works on either pullable or listenable sources.

npm install callbag-share

example

Share a listenable source to two listeners:

const interval = require ( 'callbag-interval' ); const observe = require ( 'callbag-observe' ); const share = require ( 'callbag-share' ); const source = share(interval( 1000 )); observe( x => console .log(x))(source); setTimeout( () => { observe( x => console .log(x))(source); }, 3500 );

Share a pullable source to two pullers: