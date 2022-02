/**

callbag-pipe





Utility function for plugging callbags together in chain. This utility

actually doesn't rely on Callbag specifics, and is really similar to

Ramda's pipe or lodash's flow .

Implementation of callbag-pipe using R.pipe could look like this:

const pipe = (source, ...cbs) => R.pipe(...cbs)(source)



This exists to play nicely with the ecosystem,

and to facilitate the import of the function.



npm install callbag-pipe



Example:



Create a source with pipe , then pass it to a forEach :

const interval = require ( 'callbag-interval' );

const forEach = require ( 'callbag-for-each' );

const combine = require ( 'callbag-combine' );

const pipe = require ( 'callbag-pipe' );

const take = require ( 'callbag-take' );

const map = require ( 'callbag-map' );



const source = pipe(

combine( interval ( 100 ), interval ( 350 )),

map( ( [x, y] ) => `X ${x} ,Y ${y} ` ),

take ( 10 )





forEach( x => console .log(x))(source);























Or use pipe to go all the way from source to sink:

Nesting





To use pipe inside another pipe, you need to give the inner pipe an

argument, e.g. s => pipe(s, ... :

const interval = require ( 'callbag-interval' );

const forEach = require ( 'callbag-for-each' );

const combine = require ( 'callbag-combine' );

const pipe = require ( 'callbag-pipe' );

const take = require ( 'callbag-take' );

const map = require ( 'callbag-map' );





combine( interval ( 100 ), interval ( 350 )),

s => pipe(s,

map( ( [x, y] ) => `X ${x} ,Y ${y} ` ),

take ( 10 )



forEach( x => console .log(x))







This means you can use pipe to create a new operator:



const mapThenTake = ( f, amount ) =>

s => pipe(s, map (f), take(amount));





combine( interval ( 100 ), interval ( 350 )),

mapThenTake( ( [x, y] ) => `X ${x} ,Y ${y} ` , 10 ),

forEach( x => console .log(x))



*/

function pipe(...cbs) { let res = cbs[0]; for (let i = 1, n = cbs.length; i < n; i++) res = cbsi; return res; }

module.exports = pipe;