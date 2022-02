☕ cafy

Simple, lightweight, flexible validator generator

cafyは、アサーションのようにメソッドチェーンで値のバリデーションを行うライブラリです。 cafyを使えばバリデーションを簡単かつ柔軟に書くことができます。すべてTypeScriptで書かれていて、型定義との相性も抜群です。 Try it out!

🤔 Why cafy

たとえばサーバー側で、クライアントから送信されてきたパラメータが正しい形式であるかどうか確認しないと、データベースのエラーやプログラムの例外を引き起こしたりする可能性があります。 「このパラメータはnullやundefinedではない文字列でなくてはならず、1文字以上100文字以下でなくてはならず、a-z0-9の文字種で構成されてなければならない」といった長いバリデーションを、cafyを使えば一行で簡潔に書くことができます。 例外も行うバリデーションごとに用意されているので、ユーザーにわかりやすいエラーメッセージを返すこともできます。 また、バリデータの型文字列を取得する機能があるので、それを使えばドキュメントを生成するときにも役立ちます。 TypeScriptの strictNullChecks オプションもサポートしています。

✨ 特徴

軽量 ... 依存関係無し。ブラウザでも使えます

... 依存関係無し。ブラウザでも使えます 簡単 ... 複雑にネストされたオブジェクトも直感的にバリデーションできる

... 複雑にネストされたオブジェクトも直感的にバリデーションできる 柔軟 ... メソッドチェーンで制約を追加したり、独自の型を追加できる

... メソッドチェーンで制約を追加したり、独自の型を追加できる 強力な型サポート ... 型注釈不要で、バリデータに即した型を取得できる strictNullChecks サポート Type Guard サポート Assertion Functions サポート

... 型注釈不要で、バリデータに即した型を取得できる

📦 Installation

Just:

npm install cafy

Happy validation👍

☘ Usage

TL;DR

import $ from 'cafy' ; const isFruits = $.str.or([ 'apple' , 'banana' , 'orange' ]).ok; isFruits( 'apple' ) isFruits( 'banana' ) isFruits( 'alice' ) isFruits( 42 ) isFruits( null )

まずその値がどんな型でなければならないかを示し、 そのあとに追加の制約をメソッドチェーンで追加していきます。

(以下のドキュメントでは、 import $ from 'cafy'; している前提で書いていきます(実際にはcafy関数にどんな名前を付けるかは自由です)。)

たとえば 「それは文字列でなければならない」 という制約を表すにはこう書きます:

$.str

range メソッドを利用して、さらに 「10文字以上20文字以下でなければならない」 という制約を追加してみます:

$.str.range( 10 , 20 )

実際にバリデーションしてみましょう。 ok メソッドに検証する値を渡すと、それが条件を満たせば true が返り、そうでなければ false が返ります:

$.str.range( 10 , 20 ).ok( 'strawberry pasta' ) $.str.range( 10 , 20 ).ok( 'alice' ) $.str.range( 10 , 20 ).ok( 'i love strawberry pasta' )

もちろん、上記の例はこのようにまとめられます:

const validate = $.str.range( 10 , 20 ).ok; validate( 'strawberry pasta' ) validate( 'alice' ) validate( 'i love strawberry pasta' )

cafyは様々な型をサポートしています:

文字列 ... $.str

... 数値 ... $.num

... 真理値 ... $.bool

... 配列 ... $.arr()

... オブジェクト ... $.obj

... ユーザー定義型 ... $.type()

... ユニオン ... $.either()

... リテラル ... $.literal()

... なんでも ... $.any

ℹ JavaScriptの仕様上では配列はobjectですが、cafyでは配列はobjectとは見なされません。

後述するように、ユーザー定義型を使えば独自の型を追加することもできます。

それぞれの型がどのようなメソッドを持っているかなどは、APIのセクションをご確認ください。

null と undefined の扱い

cafyは、デフォルトで null も undefined も許容しません。 null や undefined を許容したい場合は、これらのオプションを使用します:

undefined を許容する (optional)

デフォルトで undefined はエラーになります:

$.str.ok( undefined )

undefined を許容する場合は optional を型の前にプリフィクスします:

$.optional.str.ok( undefined )

null を許容する (nullable)

デフォルトで null はエラーになります:

$.str.ok( null )

null を許容する場合は nullable を型の前にプリフィクスします:

$.nullable.str.ok( null )

null と undefined を許容する

nullable と optional は併用できます:

$.nullable.optional.str... $.optional.nullable.str... $.optionalNullable.str...

undefined null (default) x x optional o x nullable x o optional + nullable o o

📖 API

Context

cafyの実体は Context クラスです。そして、cafyで実装されている全ての型は Context クラスを継承したクラスです。 従って、 Context クラスにある次のメソッドおよびプロパティは全ての型で利用可能です。

メソッド

テスト対象の値とテスト結果のペア(配列)を取得します。

.nok(value) => boolean

バリデーションを実行します。 合格した場合は false で、そうでない場合は true です。 .ok() の否定です。 (nok は not ok の略です)

.ok(value) => boolean

バリデーションを実行します。 合格した場合は true で、そうでない場合は false です。 .test() == null と同義です。

ℹ TypeScriptを使っているなら、このメソッドの結果で分岐を行うことで、以後対象の変数の型を推論することができます(Type Guard)。これについては、後述の「TypeScriptとの親和性」で詳しく説明します。

.pipe(fn) => Context

カスタムのバリデーションを実行できます。 引数の関数が true を返すと妥当ということになり、 false または Error を返すと不正な値とします。

$.str.pipe( x => x.indexOf( 'alice' ) == -1 ).ok( 'strawberry pasta' ) $.arr().pipe( x => x[ 1 ] != 'b' ).ok([ 'a' , 'b' , 'c' ])

値が null または undefined のときは pipe は実行されないため、 pipe 内でnullチェックする必要はありません。

.assert(value) => void

バリデーションを実行します。 不合格の場合は Error をthrowします。

.test(value) => Error

バリデーションを実行します。 合格した場合は null で、そうでない場合は Error です。

.throw(value) => any

バリデーションを実行します。 合格した場合は値を返し、そうでない場合は Error をthrowします。

.getType() => string

このインスタンスの型を表す文字列を取得します。

例

型 $.str string $.optional.str string? $.nullable.str (string \| null) $.optional.nullable.str (string \| null)? $.arr($.str) string[] $.either($.str, $.num) (string \| number)

プロパティ

.isOptional : Boolean

optional か否か(読み取り専用)

.isNullable : Boolean

nullable か否か(読み取り専用)

バリデータ: Any

.any

Anyバリデータを使うと、「undefinedやnullはダメだけど、型は何でもいい」といった値を検証したいときに便利です:

$.any.ok( 'strawberry pasta' )

メソッド

Any固有のメソッドはありません。

バリデータ: Array

.arr(query) .array(query)

配列をバリデーションしたいときはこのバリデータを使用します。

配列の要素をバリデーションする

配列の各々の要素に対してバリデーションを定義できます:

$.arr($.num) $.arr($.str.min( 10 ))

もちろんarrayを入れ子にもできます:

$.arr($.arr($.num)) $.arr($.arr($.str.min( 10 )))

メソッド

要素の数が threshold 以上でなければならないという制約を追加します。

要素の数が threshold 以下でなければならないという制約を追加します。

min 以上 max 以下の数の要素を持っていなければならないという制約を追加します。

$.arr().range( 2 , 5 ).ok([ 'a' , 'b' , 'c' ]) $.arr().range( 2 , 5 ).ok([ 'a' , 'b' , 'c' , 'd' , 'e' , 'f' ]) $.arr().range( 2 , 5 ).ok([ 'a' ])

ℹ️ range(30, 50) は min(30).max(50) と同義です。

要素の数が length でなければならないという制約を追加します。

ユニークな配列(=重複した値を持っていない)でなければならないという制約を追加します。

$.arr().unique().ok([ 'a' , 'b' , 'c' ]) $.arr().unique().ok([ 'a' , 'b' , 'c' , 'b' ])

特定のインデックスの要素に対してカスタムのバリデーションを実行できます。 引数の関数が true を返すと妥当ということになり、 false または Error を返すと不正な値とします。 引数にはcafyインスタンスも渡せます。

$.arr().item( 1 , $.num).ok([ 'a' , 42 , 'c' ]) $.arr().item( 1 , $.num).ok([ 'a' , 'b' , 'c' ])

各要素に対してカスタムのバリデーションを実行できます。 引数の関数が true を返すと妥当ということになり、 false または Error を返すと不正な値とします。 引数にはcafyインスタンスも渡せます。

$.arr().each( x => x < 4 ).ok([ 1 , 2 , 3 ]) $.arr().each( x => x < 4 ).ok([ 1 , 4 , 3 ])

バリデータ: Boolean

.bool .boolean

真理値( true か false )をバリデーションしたいときはこのバリデータを使用します。

メソッド

固有のメソッドはありません。

バリデータ: Number

.num .number

数値をバリデーションしたいときはこのバリデータを使用します。

メソッド

整数でなければならないという制約を追加します。

$.num.int().ok( 0 ) $.num.int().ok( 1 ) $.num.int().ok( -100 ) $.num.int().ok( 0.1 ) $.num.int().ok( Math .PI) $.num.int().ok( NaN ) $.num.int().ok( Infinity )

threshold 以上の数値でなければならないという制約を追加します。

threshold 以下の数値でなければならないという制約を追加します。

min 以上 max 以下の数値でなければならないという制約を追加します。

ℹ️ range(30, 50) は min(30).max(50) と同義です。

バリデータ: Object

.obj(props) .object(props)

オブジェクトをバリデーションしたいときはこのバリデータを使用します。

プロパティを定義する

引数にプロパティの定義を与えて、複雑なオブジェクトも簡単にバリデーションできます。

例えば次のようなオブジェクトをバリデーションしたいとします:

const x = { some : { strawberry : 'pasta' , alice : false , tachibana : { bwh : [ 68 , 52 , 67 ] } }, thing : 42 };

バリデータはこのように定義できます:

$.obj({ some : $.obj({ strawberry : $.str, alice : $.bool, tachibana : $.obj({ bwh : $.arr($.num) }) }), thing : $.num }).ok(x)

エラー

この型では、エラーに次のプロパティが含まれています:

prop ... バリデーションに不合格になったプロパティ名

... バリデーションに不合格になったプロパティ名 path ... 不合格になった子のプロパティまでのパス

... 不合格になった子のプロパティまでのパス error ... エラー内容

例えば次のような検証を行った時、エラーは次のようになります:

$.obj({ x : $.obj({ y : $.obj({ z : $.num }) }) }).test({ x : { y : { z : 'foo' } } });

Thrown : { Error : x.y. z : must-be-a-number at ... path : [ 'x' , 'y' , 'z' ], error : Error : must-be-a-number at ... }

メソッド

引数のプロパティ定義で言及した以外のプロパティを持っている場合にエラーにします。

デフォルト:

$.obj({ foo : $.num }).ok({ foo : 42 , bar : 24 })

strict:

$.obj({ foo : $.num }).strict().ok({ foo : 42 , bar : 24 })

バリデータ: String

.str .string

文字列をバリデーションしたいときはこのバリデータを使用します。

メソッド

与えられた正規表現とマッチしていなければならないという制約を追加します。

$.str.match( /^([0-9]{4})\-([0-9]{2})-([0-9]{2})$/ ).ok( '2017-03-07' )

match の否定。

与えられたパターン内の文字列のいずれかでなければならないという制約を追加します。 pattern は文字列の配列または | で区切られた文字列です。

$.str.or([ 'strawberry' , 'pasta' ]).ok( 'strawberry' ) $.str.or([ 'strawberry' , 'pasta' ]).ok( 'alice' ) $.str.or( 'strawberry|pasta' ).ok( 'pasta' )

引数に与えられた文字列を含んでいてはならないという制約を追加します。

$.str.notInclude( 'fuck' ).ok( 'She is fucking rich.' ) $.str.notInclude([ 'strawberry' , 'alice' ]).ok( 'strawberry pasta' )

threshold 以上の文字数でなければならないという制約を追加します。

threshold 以下の文字数でなければならないという制約を追加します。

min 以上 max 以下の文字数でなければならないという制約を追加します。

ℹ️ range(30, 50) は min(30).max(50) と同義です。

文字数が length でなければならないという制約を追加します。

Either

.either(queryA, queryB)

「文字列または数値」とか「真理値または真理値の配列」のようなバリデーションを行いたいときは、 either バリデータを使うことができます。 例:

$.either($.str, $.num).ok( 42 )

3種類以上の型

either を任意の数入れ子にする事で実現できます:

$.either($.str, $.either($.num, $.bool)).ok( 42 )

Literal

.literal(literal)

特定の値であることを保証するバリデーションを行いたいときは、 literal バリデータを使うことができます。 例:

$.literal( 'foo' ).ok( 'foo' )

TypeScriptで使うときに便利です。

Use

.use(query)

既存のContextを拡張したいときに使います。

const other = $.str; $.optional.use(other).ok( undefined ) $.nullable.use(other).ok( null )

Type (ユーザー定義型)

.type(type)

cafyで標準で用意されている string や number 等の基本的な型以外にも、ユーザーが型を登録してバリデーションすることができます。 型を定義するには、まずcafyの Context クラスを継承したContextクラスを作ります。 TypeScriptでの例:

import $, { Context } from 'cafy' ; class Foo { bar: number ; } class FooContext<Maybe = Foo> extends Context<Foo | Maybe> { public readonly name = 'Foo' ; constructor ( optional = false , nullable = false ) { super (optional, nullable); this .push( v => v instanceof Foo); } public makeOptional(): FooContext< undefined > { return new FooContext( true , false ); } public makeNullable(): FooContext< null > { return new FooContext( false , true ); } public makeOptionalNullable(): FooContext< undefined | null > { return new FooContext( true , true ); } }

バリデーションするときは、 type メソッドにクラスを渡します:

$. type (FooContext).ok( new Foo()); $. type (FooContext).ok( 'abc' );

カスタムメソッド

また、 Context を継承するクラスにメソッドを実装することで、Context中でそのメソッドを利用することもできます。 例として、上述の FooContext に、「プロパティ bar が指定された値以上でなければならない」という制約を追加するメソッド min を定義してみましょう:

class FooContext<Maybe = Foo> extends Context<Foo | Maybe> { ... public min(threshold: number ) { this .push( v => v.bar >= threshold); return this ; } }

return this; しているのは、メソッドチェーンできるようにするためです。

このメソッドを使う例:

const foo = new Foo(); foo.bar = 42 ; $. type (FooContext).min( 40 ).ok(foo); $. type (FooContext).min( 48 ).ok(foo);

TypeScriptとの親和性

cafyはTypeScriptで書かれているため、強力な型定義を持ち、バリデーションに応じて変数の型を推論し、それ以降のフローで型を絞り込むことができます。

Type Guard

例えば、「 x は文字列でなければならない」とバリデーションした後の x の型は明らかに文字列です(バリデータの実装にミスが無いと仮定した場合)。 ok メソッドは型定義においてTypeScriptのType Guardを実装しており、 ok メソッドの返り値を使って条件分岐を行うと、そのスコープではバリデーションした変数の型が正しいものに絞り込まれます(ナローイング)。これは、 ok メソッドにバリデーションに合格しない値を渡すと false が返り分岐が実行されないことが判るので、分岐先スコープの変数の型は必ず求めている型になることが保証されるからです。 例:

const x = 42 as unknown; if ($.str.ok(x)) { x; }

次のように書いても同じです:

function something ( x: unknown ) { if (!$.str.ok(x)) return ; x; }

詳しくはTypeScriptのType Guardのドキュメントを参照してください。

Assertion Functions

また、TypeScript 3.7で導入されたAssertion Functionsもサポートしていて、 assert メソッドにある変数を渡して呼び出すと、その後の変数の型はバリデーションされた型になります。これは、 assert メソッドにバリデーションに合格しない値を渡すと、即座に例外がthrowされるので、 その後の変数の型は必ず求めている型になることが保証されるからです。TypeScript 3.7のAssertion Functionsによりこれを推論することが可能になります。例:

const x = 42 as unknown; $.str.assert(x); x;

詳しくはTypeScriptのAssertion Functionsのドキュメントを参照してください。

Literal Types

cafyの $.literal() バリデータは、TypeScriptのconst assertionを使ったときのように型が値そのものになります。例:

if ($.literal( 'foo' ).ok(x)) { x; } if ($.either($.literal( 'foo' ), $.literal( 'bar' )).ok(x)) { x; }

Array, Object, Unionな型

配列、オブジェクト、ユニオン型といった複雑な型も、正しく推論することができます。 いくつかバリデーション後の型がどうなるのかの例を示します:

const b = $.arr($.num).get(foo)[ 0 ]; const c = $.either($.str, $.num).get(foo)[ 0 ]; const d = $.obj({ foo: $.obj({ bar: $.obj({ baz: $.num }), qux: $.arr($.arr($.bool)) }) }).get(foo)[ 0 ];

strictNullChecks

cafyはTypeScriptの strictNullChecks をサポートしていて、型定義において null 、 undefined 、またはそうでないかを区別できます。例:

const a = $.str.get(foo)[ 0 ]; const b = $.optional.str.get(foo)[ 0 ]; const c = $.nullable.str.get(foo)[ 0 ]; const d = $.optional.nullable.str.get(foo)[ 0 ];

Release Notes

Please see ChangeLog!

License

MIT