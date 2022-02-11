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CabloyJS

CabloyJS 是一款自带 工作流引擎 的 Node.js 全栈框架，一款 面向开发者 的低代码开发平台，更是一款兼具低代码的 开箱即用 和专业代码的 灵活定制 的 PAAS 平台

CabloyJS 内置的每一项特性都做到精心调校，均体现了从 开箱即用 到 灵活定制 的无缝衔接，包括：角色系统、用户认证、菜单权限、数据权限、表单渲染、表单验证、工作流引擎、字典、仪表板、在线推送、页面主题、多语言国际化、CMS 渲染引擎、微信接口、企业微信接口、钉钉接口，等等

技术栈

场景 技术栈 前端 vue2 + framework7 后端 koa2 + egg2 数据库 mysql 分布式（缓存/队列/消息） redis、bullmq、websocket Markdown 富文本编辑 Prosemirror

文档

在线演示

请使用 PC 和 Mobile 分别访问演示站点，体验与众不同的 pc=mobile+pad 自适应风格，真正的跨多端架构，一套代码同时适配 PC 端和 Mobile 端

场景 链接/二维码 PC 端 https://test.cabloy.com/ Mobile 端

账号类型 名称 密码 管理员 admin 123456 普通用户 tom 123456 普通用户 jane 123456

引言

凡是可以用 JavaScript 来写的应用，最终都会用 JavaScript 来写 | Atwood 定律

目前市面上出现的大多数与 NodeJS 相关的框架，基本都将 NodeJS 定位在 工具层 、 聚合层 、 中间层 、 代理层 ，很少在业务层面进行深耕，认为这是 JAVA 的领域，NodeJS 不适合。这种思潮明显是与 Atwood 定律 相悖的

如果您想感受不同的 NodeJS 全栈开发体验，一定要试试自带工作流引擎的 CabloyJS 全栈开源框架。为了提升业务层面的开发效率和开发体验，CabloyJS 在前端和后端均提供了大量实用的工具和组件

CabloyJS 解决了哪些现实痛点问题？

在 NodeJS 开发领域，目前(截止 2022 年 1 月)存在以下几个痛点问题：

随着移动终端的普及和升级换代，大量业务场景都需要移动端的支持，比如管理层需要通过手机查看统计数据、审核业务单据；运维人员通过手机远程查看服务器状态，并进行调整优化

我们知道，市面上大多数中后台管理系统，都是优先适配 PC 端，然而移动端体验却不佳，处于 勉强可用，但不好用 的阶段

此外，大多数 XXX Admin框架 和 中后台管理框架 其本质是 代码模版 。在具体开发项目时，直接在 代码模版 中编写代码。这样，虽然修改起来很直接，但是不利于模版的持续升级和优化；也不利于业务代码的持续沉淀和迁移（至其他项目）。因此，当把 代码模版 从源码仓库下载下来之后， 修改三分之一 ， 增加三分之一 ， 删减三分之一 ，从此就与 代码模版 的后续升级版本绝缘了

2. NodeJS 领域没有好用的工作流引擎！

如果单说 CRUD，大多数编程语言的开发框架都可以轻松实现，这不应该成为 NodeJS 开发业务系统的核心优势。若要让 NodeJS 深入业务领域的开发， 工作流引擎 是一个绕不过去的核心组件

大多数业务表单不仅仅是一些字段的简单组合和增删改查，不同的业务都有自己独特的业务诉求，往往需要前端界面的定制和后端逻辑的定制。拖拽式低代码平台，对于业务人员而言没有足够的工具进行深入定制，对于研发人员而言也没有足够的机制深入开发

许多拖拽式低代码平台认识到了这一点，所以针对不同的业务场景提供官方预配置的套装解决方案，这同样也把业务人员和研发人员置于 不上不下 的尴尬境地，成为 食之无味 弃之可惜 的鸡肋平台

CabloyJS 亮点介绍

基于上述分析的问题，CabloyJS 实现了如下 功能四大亮点 和 架构四大亮点

1. 功能四大亮点

自适应布局：pc = mobile + pad

CabloyJS 首创 pc = mobile + pad 的自适应布局机制：只需要一套代码， mobile端 达到原生效果，同时将 mobile端 的操控体验和开发模式无缝带入 pc端

请大家分别在 PC 端和手机端打开 演示链接 : https://test.cabloy.com/ ，来体会与众不同的自适应机制

基于 JSON Schema 的表单自动渲染与数据验证引擎

通过在一处定义 JSON Schema ，就可以同时支持前端的 表单自动渲染 和后端的 数据验证 ，既能开箱即用又可灵活定制

所见即所得的 Markdown 富文本编辑器及渲染引擎

CabloyJS 基于 ProseMirror 搭建出来的 Markdown富文本编辑器 兼顾易用性和灵活性。 一般用户 即便不懂 Markdown 语法也可以无痛的使用，而懂得 Markdown 语法的 专业用户 则可以享受更加 便捷高效 的输入体验

内置 NodeJS 工作流引擎

CabloyJS 充分利用 JS 语言的灵活性和 JSON 格式的便捷性，提供的 NodeJS工作流引擎 远比 JAVA 领域的 Activiti 简洁易用

比如，我们一般只知道如何使用 Activiti 中提供的 活动节点 和 边界事件 ，却很少有途径来了解如何开发 自定义的活动节点 和 自定义的边界事件 。由于 Activiti 的架构繁杂，大多数人甚至不愿意尝试去阅读源码。但是 CabloyJS 提供的 工作流引擎 却可以轻松的定制所有的工作流元素，而且源码层次清晰，易于学习

2. 架构四大亮点

作为一款面向开发者的低代码开发平台，为了将低代码的 开箱即用 和专业代码的 灵活定制 有机融合，CabloyJS 在架构层面主要做了以下几点：

模块化开发体系与模块隔离

为了满足大型业务系统开发的诉求，CabloyJS 采用 模块思维 规划系统架构，以业务功能为单位（比如出差申请），将与业务功能相关的前端组件与后端逻辑组织为一个 业务模块 ，从而有利于业务功能的内聚与重用，也有利于以业务为单位进行团队分工

此外，业务模块内部的页面、数据、逻辑、路由、配置等元素均进行了命名空间隔离处理，从而避免模块之间的变量污染与冲突。换句话说，当我们在自己的业务模块中为某个资源命名时，不用担心其他业务模块是否存在相同名称的资源，从而减少心智负担

原生分布式架构，支持集群部署

EggJS 的定位是框架的框架，CabloyJS 后端在 EggJS 的基础上采用 自定义Loader 机制扩展出来了一套适配业务场景的新特性

比如，EggJS 原有的 Worker + Agent 进程模型，对于单机而言非常便利。但是面对多机集群，特别是基于 docker 的集群部署而言， Agent进程 就失去了用武之地。更重要的是，如果一开始基于 Agent进程 进行开发，后续很难平滑的过渡到分布式场景。因此，CabloyJS 后端采用 Redis ，从框架底层就开始原生分布式的架构设计，并衍生出了 Broadcast、Queue、Schedule、Startup 等一系列分布式的开发组件，方便我们从一开始就进行分布式的开发。因此当系统起量后，可以轻松做集群扩展，参见：Broadcast, Queue, Schedule, Startup

原生多实例/多域名/多租户设计，支援 SAAS 系统开发

CabloyJS 通过 多实例 的概念来支持 多域名/多租户 SAAS 系统的开发。只需启动一个后端服务，即可支持多个实例同时运行。实例 共享数据表架构 ，但运行中产生的数据是 相互隔离 的

前后端分离，全场景跨端开发

通过前后端分离的架构设计，可以支持全场景业务的快速开发

场景 前端 后端 PC：Web CabloyJS 前端 CabloyJS 后端 PC：Desktop CabloyJS 前端 + Electron CabloyJS 后端 Mobile：IOS CabloyJS 前端 + Cordova CabloyJS 后端 Mobile：Android CabloyJS 前端 + Cordova CabloyJS 后端 微信公众号 CabloyJS 前端 + 微信 API CabloyJS 后端 企业微信 CabloyJS 前端 + 企业微信 API CabloyJS 后端 钉钉 CabloyJS 前端 + 钉钉 API CabloyJS 后端 Slack CabloyJS 前端 + Slack API CabloyJS 后端 小程序：微信、支付宝等 Uni-app + CabloyJS 前端 SDK CabloyJS 后端

后端 ：由于完整的前后端分离设计，只需开发一套 CabloyJS 后端代码即可

：由于完整的前后端分离设计，只需开发一套 CabloyJS 后端代码即可 前端 ：所有可基于 H5 的场景，只需开发一套 CabloyJS 前端代码即可

：所有可基于 H5 的场景，只需开发一套 CabloyJS 前端代码即可 小程序 ：提供 CabloyJS 前端 SDK 让 Uni-app 可以轻松对接 CabloyJS 后端代码

CabloyJS 可以开发什么系统

可以开发 多租户SAAS业务系统 可以开发前后端分离的 中后台业务管理系统 ，如 OA、CRM、ERP、电商，等等 可以开发 JAMStack 架构的 CMS内容管理系统 ，支持 SEO 优化，如博客、技术文档、社区、知识店铺，等等 既可以先开发 后台业务管理系统 ，再延伸开发 CMS内容管理系统 ；也可以反过来，先开发 CMS内容管理系统 ，再延伸开发 后台业务管理系统 可以通过 Cordova 开发各类 App 应用，支持 IOS、Android 可以通过 Electron 开发桌面应用 可以开发微信公众号、企业微信、钉钉，等第三方平台的应用，解决 信息孤岛 的问题 可以为 Uniapp小程序 开发后端 API 接口

CabloyJS 开发的正式系统

CabloyJS 的研发历程

CabloyJS 从 2016 年启动开发，主要历经两个研发阶段：

EggBornJS 关注的核心就是 模块化体系 与 模块隔离 ，并以此实现一套完整的全栈开发框架

比如模块 egg-born-front 是框架前端的核心模块，模块 egg-born-backend 是框架后端的核心模块，模块 egg-born 是框架的命令行工具，用于创建项目骨架

这也是为什么所有业务模块都是以 egg-born-module- 为命名前缀的原因

EggBornJS 只是一个基础的全栈开发框架，如果要支持业务的快速开发，还需要考虑许多与业务相关的支撑特性，如： 工作流引擎 、 用户管理 、 角色管理 、 权限管理 、 菜单管理 、 参数设置管理 、 表单验证 、 登录机制 ，等等。特别是在前后端分离的场景下，对 权限管理 的要求就提升到一个更高的水平

CabloyJS 在 EggBornJS 的基础上，提供了一套核心业务模块，从而实现了一系列业务支撑特性，并将这些特性进行有机的组合，形成完整而灵活的上层生态架构，从而支持具体的业务开发进程

有了 EggBornJS，从此可复用的不仅仅是组件，还有业务模块

有了 CabloyJS，您就可以快速开发各类业务应用

信念

凡是可以用 JavaScript 来写的应用，最终都会用 JavaScript 来写 | Atwood 定律

相信，Javascript 的深度探索者都会被这句名言激发，共同努力，为 Javascript 生态添砖加瓦，构建更繁荣的应用生态

CabloyJS 正是对这一名言的探索之作。欢迎您也加入 CabloyJS 的社区生态，一起促进 Javascript 的繁荣与应用

名称的由来

1. EggBorn

这个名称的由来比较简单，因为有了 Egg(后端框架)，所以就有了 EggBorn。有一部动画片叫《天书奇谭》，里面的萌主就叫“蛋生”，我很喜欢看（不小心暴露了年龄 😅）

2. Cabloy

Cabloy 来自蓝精灵的魔法咒语，拼对了 Cabloy 这个单词就会有神奇的效果。同样，CabloyJS 是有关化学的魔法，基于模块的组合与生化反应，您将实现您想要的任何东西

部分特性摘要

>>>>> 第一部分: 基础功能

>>>>> 第二部分: 业务功能

>>>>> 第三部分: 解决方案

出于 开箱即用 的诉求，CabloyJS 提供了以下业务场景的解决方案，并将持续增加：

名称 说明 Cabloy-CMS 动静结合(即JAMStack模式) 的 CMS，可以快速构建 企业网站 、 博客 、 技术文档 、 社区 、 商城 等 Web 应用 Cabloy-Community 基于 Cabloy-CMS 开发的社区（论坛）Web 应用 Cabloy-微信 微信接口模块 ，当前整合了 微信公众号 、 微信Web登录 和 微信小程序 的接口，达到 开箱即用 的使用效果。在 Cabloy-微信 的基础上，可以很方便的开发各类微信业务系统 Cabloy-企业微信 企业微信接口模块 ，当前整合了 自建应用 和 企业微信小程序 的接口，达到 开箱即用 的使用效果。在 Cabloy-企业微信 的基础上，可以很方便的开发各类企业微信业务系统 Cabloy-钉钉 钉钉接口模块 ，当前整合了 H5微应用 和 钉钉小程序 的接口，达到 开箱即用 的使用效果。在 Cabloy-钉钉 的基础上，可以很方便的开发各类钉钉业务系统 Cabloy-Uniapp Cabloy-Uniapp 专门为 Uniapp 应用提供了一套量身定制的 前端SDK ，用于便捷的访问 CabloyJS 提供的所有 API 接口，让 Uniapp 前端开发再无 后顾之忧

资源

- 英文版

- 中文版

- CabloyJS 官方交流群

请添加个人微信，联系加群，备注： 加群

- 图片

一图胜千言: 如何学习使用 CabloyJS

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